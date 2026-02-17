У россиян стали пропадать сообщения и чаты в Telegram

Пользователи из России пожаловались на исчезновение уже отправленных сообщений в мессенджере Telegram. Кроме того, у некоторых россиян на главной странице мобильного приложения появляется заставка «нет чатов». Об этом во вторник, 17 февраля, сообщило РИА Новости.
— У пользователей иногда пропадает возможность переключаться на конкретного человека. Так, при выборе определенного контакта мессенджер начинает сбоить и открывает переписку с одним и тем же адресатом до полной перезагрузки приложения, — говорится в материале.
Представители Telegram отчитались о блокировке 16 февраля 187,3 тысячи каналов и групп, которые нарушали политику платформы. По данным на 17 февраля, с начала года в мессенджере были заблокированы более 7,463 миллиона групп и каналов.
10 февраля в работе Telegram произошел масштабный сбой, наибольшие трудности возникли у пользователей мобильного приложения. Позднее Роскомнадзор подтвердил информацию о введении ограничений работы мессенджера. Ведомство отметило, что будет и дальше вводить эти ограничения, если руководство не начнет исполнять требования российского законодательства.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что контакты с представителями Telegram ведутся, однако мессенджер по-прежнему не выполняет российские законы, поэтому Роскомнадзор ограничивает работу сервиса.