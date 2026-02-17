Ричмонд
+6°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У россиян стали пропадать сообщения и чаты в Telegram

Пользователи из России пожаловались на исчезновение уже отправленных сообщений в мессенджере Telegram. Кроме того, у некоторых россиян на главной странице мобильного приложения появляется заставка «нет чатов». Об этом во вторник, 17 февраля, сообщило РИА Новости.

Пользователи из России пожаловались на исчезновение уже отправленных сообщений в мессенджере Telegram. Кроме того, у некоторых россиян на главной странице мобильного приложения появляется заставка «нет чатов». Об этом во вторник, 17 февраля, сообщило РИА Новости.

— У пользователей иногда пропадает возможность переключаться на конкретного человека. Так, при выборе определенного контакта мессенджер начинает сбоить и открывает переписку с одним и тем же адресатом до полной перезагрузки приложения, — говорится в материале.

Представители Telegram отчитались о блокировке 16 февраля 187,3 тысячи каналов и групп, которые нарушали политику платформы. По данным на 17 февраля, с начала года в мессенджере были заблокированы более 7,463 миллиона групп и каналов.

10 февраля в работе Telegram произошел масштабный сбой, наибольшие трудности возникли у пользователей мобильного приложения. Позднее Роскомнадзор подтвердил информацию о введении ограничений работы мессенджера. Ведомство отметило, что будет и дальше вводить эти ограничения, если руководство не начнет исполнять требования российского законодательства.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что контакты с представителями Telegram ведутся, однако мессенджер по-прежнему не выполняет российские законы, поэтому Роскомнадзор ограничивает работу сервиса.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше