Дело против актера Смольянинова о фейках передали в московский суд

Актерское образование Смольянинов получил в ГИТИСе, окончив его в 2004-м. Однако кинодебют состоялся задолго до поступления в вуз. В 1998 году в 14-летнем возрасте Смольянинов снялся в фильме режиссера Валерия Приемыхова «Кто, если не мы». Через два года на экраны вышел еще один фильм с его участием — боевик «Триумф».