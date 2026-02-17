Ричмонд
Врач Исмаилов рассказал, как сохранить здоровье при сидячей работе

Невролог Али Исмаилов призвал поддерживать естественный изгиб позвоночника при сидячей работе.

Источник: Аргументы и факты

Правильное положение при работе за компьютером важно не столько для удобства, сколько для сохранения здоровья. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал невролог Али Исмаилов.

По словам специалиста, необходимо поддерживать естественный изгиб позвоночника, следить, чтобы лопатки были сведены, а грудная клетка оставалась открытой. Голова должна держаться нейтрально, без наклона в стороны или вверх, а взгляд направлен прямо на уровень монитора. Длительное положение с опущенной или поднятой головой создает дополнительную нагрузку на мышцы шеи, пояснил врач.

Исмаилов рекомендовал каждые 30−45 минут делать короткие перерывы и легкую разминку для снятия напряжения с шеи, плеч и спины. При длительной работе за ноутбуком он посоветовал использовать ортопедическое кресло с поддержкой поясницы и регулируемыми подлокотниками, а также при необходимости подставку для ног.

Упражнения и профилактика должны стать частью ежедневной рутины, подчеркнул невролог. Он отметил важность мягкой растяжки шейного отдела, плавных поворотов головы и укрепления мышц спины и кора, которые следует выполнять под контролем специалиста.

Ранее врач Андрей Сиденков назвал причины проблем с суставами у молодежи.