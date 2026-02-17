Врач Исмаилов рассказал, как сохранить здоровье при сидячей работе

Исмаилов рекомендовал каждые 30−45 минут делать короткие перерывы и легкую разминку для снятия напряжения с шеи, плеч и спины. При длительной работе за ноутбуком он посоветовал использовать ортопедическое кресло с поддержкой поясницы и регулируемыми подлокотниками, а также при необходимости подставку для ног.