Врач Исмаилов рассказал, как сохранить здоровье при сидячей работе

Правильное положение при работе за компьютером важно не столько для удобства, сколько для сохранения здоровья. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал невролог Али Исмаилов.
По словам специалиста, необходимо поддерживать естественный изгиб позвоночника, следить, чтобы лопатки были сведены, а грудная клетка оставалась открытой. Голова должна держаться нейтрально, без наклона в стороны или вверх, а взгляд направлен прямо на уровень монитора. Длительное положение с опущенной или поднятой головой создает дополнительную нагрузку на мышцы шеи, пояснил врач.
Исмаилов рекомендовал каждые 30−45 минут делать короткие перерывы и легкую разминку для снятия напряжения с шеи, плеч и спины. При длительной работе за ноутбуком он посоветовал использовать ортопедическое кресло с поддержкой поясницы и регулируемыми подлокотниками, а также при необходимости подставку для ног.
Упражнения и профилактика должны стать частью ежедневной рутины, подчеркнул невролог. Он отметил важность мягкой растяжки шейного отдела, плавных поворотов головы и укрепления мышц спины и кора, которые следует выполнять под контролем специалиста.
Ранее врач Андрей Сиденков назвал причины проблем с суставами у молодежи.