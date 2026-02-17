Педиатр Усачева объяснила, как школьникам избежать сердечных рисков

Родителям следует внимательно наблюдать за самочувствием детей и не игнорировать их жалобы на усталость, головокружение или одышку, чтобы школьникам избежать сердечных рисков. Об этом в беседе с «Российской газетой» рассказала заведующая Консультативно-диагностическим центром Российской детской клинической больницы Минздрава России, кандидат медицинских наук Анна Усачева.
По словам педиатра, внезапные нарушения в работе сердца у детей и подростков редки, но в большинстве случаев они связаны с ранее существовавшими, порой недиагностированными заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Пусковым фактором может стать физическая нагрузка, стресс или инфекция, однако первопричина кроется в скрытых патологиях, таких как врожденные пороки, кардиомиопатии, нарушения ритма или последствия миокардита.
Врач советует родителям обращать внимание на поведение ребенка. Подростки редко жалуются прямо, но могут быстрее уставать, избегать физкультуры или переносить нагрузки через силу. Тревожные сигналы — головокружение, перебои в сердце, одышка, а также потеря сознания или предобморочные состояния, особенно на уроках физкультуры. Особенно внимательными нужно быть в периоды активного роста с 10 до 17 лет.
Усачева подчеркнула, что после перенесенных вирусных инфекций, таких как грипп или COVID-19, важно избегать переутомления и физических нагрузок минимум две недели. Также стоит насторожиться, если в семье были случаи ранней сердечной смерти или тяжелых сердечных заболеваний.
Педиатр напомнила о важности диспансеризации и определения группы здоровья, которая влияет на интенсивность занятий физкультурой. Школьники должны иметь медицинские справки о допуске к спорту и физкультурным мероприятиям, включая сдачу норм ГТО. Наличие таких документов означает, что ребенок прошел осмотр, при необходимости направлен на ЭКГ или консультацию кардиолога.
Временно или постоянно физические нагрузки ограничиваются не только при сердечно-сосудистых заболеваниях, но и при бронхиальной астме, тяжелых аллергиях, болезнях соединительной ткани, эндокринных нарушениях и после острых инфекций. Усачева призвала родителей регулярно проходить с детьми диспансеризацию, чтобы выявить заболевания до появления тяжелых симптомов и предотвратить трагические исходы.
