Педиатр Усачева объяснила, как школьникам избежать сердечных рисков

Врач советует родителям обращать внимание на поведение ребенка. Подростки редко жалуются прямо, но могут быстрее уставать, избегать физкультуры или переносить нагрузки через силу. Тревожные сигналы — головокружение, перебои в сердце, одышка, а также потеря сознания или предобморочные состояния, особенно на уроках физкультуры. Особенно внимательными нужно быть в периоды активного роста с 10 до 17 лет.