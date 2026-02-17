СМИ: Магазин прислал москвичке гречку вместо кроссовок за 30 тысяч рублей

3 февраля в СМИ появилась информация о том, что все кроссовки брендов Nike и Adidas в российских магазинах оказались поддельными. По данным журналистов, эксперты проверили торговые центры Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Севастополя и Челябинска, и среди 1,3 тысячи проверенных пар обуви не нашли ни одной оригинальной. Специалисты отметили кривую колодку, недостатки конструкции и разное расстояние между люверсами.