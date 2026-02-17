СМИ: Магазин прислал москвичке гречку вместо кроссовок за 30 тысяч рублей

Жительница Москвы заказала кроссовки стоимостью 30 тысяч рублей для своего возлюбленного на День святого Валентина, но после вручения подарка мужчина обнаружил, что вместо обуви внутри коробки якобы оказалась гречневая крупа. Об этом во вторник, 17 февраля, сообщил канал «Что там, Москва?».
— Забрала заказ, подарила бойфренду — а в коробке оказалась крупа. Парень обиделся и ушел. Деньги до сих пор не вернули, поддержка присылает стандартные отписки, — приводит жалобу девушки Telegram-канал.
Авторы публикации пишут, что в результате бойфренд потерпевшей обиделся и ушел, а магазин до сих пор не вернул ей деньги.
3 февраля в СМИ появилась информация о том, что все кроссовки брендов Nike и Adidas в российских магазинах оказались поддельными. По данным журналистов, эксперты проверили торговые центры Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Севастополя и Челябинска, и среди 1,3 тысячи проверенных пар обуви не нашли ни одной оригинальной. Специалисты отметили кривую колодку, недостатки конструкции и разное расстояние между люверсами.
13 февраля Росаккредитация опровергла информацию о запрете параллельного импорта в Россию продукции бренда Adidas. В ведомстве подчеркнули, что речь идет только о блокировке отдельных партий обуви.