В Башкирии посчитали количество пенсионеров. Также стало известно, какую пенсию они получают

На 1 февраля 2026 года в Башкирии насчитывается 1 миллион 121 тысяча пенсионеров. Из них 151 тысяча продолжает работать. Такие данные приводит отделение Социального фонда по республике.
После индексации, проведенной 1 января, средний размер страховой пенсии по старости в регионе к началу февраля составил 26 211 рублей. Общий средний размер всех назначенных пенсий достиг 24 566 рублей.
