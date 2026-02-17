Ричмонд
В Башкирии посчитали количество пенсионеров. Также стало известно, какую пенсию они получают

Средний размер страховой пенсии по старости в Башкирии достиг 26 211 рублей.

Источник: Комсомольская правда

На 1 февраля 2026 года в Башкирии насчитывается 1 миллион 121 тысяча пенсионеров. Из них 151 тысяча продолжает работать. Такие данные приводит отделение Социального фонда по республике.

После индексации, проведенной 1 января, средний размер страховой пенсии по старости в регионе к началу февраля составил 26 211 рублей. Общий средний размер всех назначенных пенсий достиг 24 566 рублей.

