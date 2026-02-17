Жив и играет в Fortnite? Какие теории заговора связаны с делом Эпштейна

В конце января 2026 года Министерство юстиции США опубликовало около трех с половиной миллионов страниц файлов из уголовного дела американского финансиста Джеффри Эпштейна. Его обвиняли в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних и торговле людьми. Вновь опубликованные файлы вызвали широкий интерес общественности и, кроме того, подкрепили некоторые теории заговора. Они связаны со смертью финансиста, его «эликсиром молодости» и многим другим. Самые популярные теории заговора вокруг «дела Эпштейна» — в материале «Вечерней Москвы».
Файлы и остров Эпштейна.
Впервые Эпштейна обвинили в сексуальном насилии еще в 2005 году. Тогда в полицию обратилась мать возможной жертвы финансиста. В ходе расследования число потенциальных пострадавших достигло 50 человек, и против Эпштейна возбудили уголовное дело. Финансиста обвинили в том, что он на протяжении нескольких лет принуждал молодых девушек к сексу и действиям сексуального характера за вознаграждение, а также заставлял своих жертв вовлекать в проституцию их знакомых-ровесниц.
В 2008 году Эпштейн признал вину по двум обвинениям в склонении к проституции. После выплаты компенсации жертвам и сделки с правоохранительными органами он получил полтора года заключения, причем ему оставили право выезжать в свой офис на работу или ездить в особняк, где, предположительно, и совершались преступления, за которые он был осужден. Отсидев 13 месяцев из 18, Эпштейн вышел на свободу по УДО.
Однако на этом уголовное преследование финансиста не закончилось. В феврале 2019 года ему предъявили повторные обвинения в создании подпольной криминальной сети, торговле детьми и их сексуальной эксплуатации, а также в подкупе свидетелей. Эпштейна задержали в июле 2019 года, свою вину он не признал. Через месяц после задержания его обнаружили мертвым в камере. Официальная причина смерти — самоубийство.
Журналистские расследования, показания жертв и материалы уголовного дела показали, что у Эпштейна был свой остров, где проходили особые вечеринки, гостили многие знаменитости и происходили страшные вещи. Под предлогом отдыха и неформального общения туда привозили молодых девушек, которых затем заставляли заниматься сексом с самим Эпштейном и его гостями. Кроме того, по данным следствия, финансисту помогали соблазнять и продавать в сексуальное рабство детей, некоторые из которых не достигли и 14 лет.
Многие жуткие подробности о «досуге», острове и тайных связях Эпштейна были рассекречены с 2019 по 2026 год. Эти опубликованные документы получили в народе название «файлы Эпштейна». К ним относятся не только официальные документы, связанные с расследованием, но также личные переписки Эпштейна и фотографии с его печально прославившихся «вечеринок». Из них широкой общественности стали доступны многие детали возможных злодеяний финансиста, а также сведения, «подтверждающие» некоторые теории заговора.
Умер ли Эпштейн?
10 августа 2019 года охранники тюрьмы обнаружили тело Эпштейна в камере. Официальная причина смерти, оглашенная судмедэкспертом — самоубийство. Однако многие детали смерти финансиста смутили общественность и привели к появлению новой теории заговора.
Дело в том, что обстоятельства смерти Эпштейна вызывали много вопросов. Накануне гибели финансиста его сокамерника перевели в другую тюрьму, поэтому в ночь происшествия Эпштейн остался в камере один. За день до предполагаемого самоубийства финансист встретился со своими адвокатами и подписал новое завещание, а также в нарушение установленных в тюрьме правил ему разрешили позвонить по телефону. 9 августа 2019 года сотрудники тюрьмы не провели обязательный пересчет заключенных. Кроме того, после 22:40 они не проводили обходы, которые должны происходить каждые 30 минут. Протоколы пересчета и обходные листы подделали, чтобы показать, что их якобы выполнили.
При вскрытии у Эпштейна выявили сломанные шейные позвонки и подъязычную кость. Такие травмы могут возникнуть, когда жертву душат, поэтому появилась теория о том, что финансиста кто-то убил. Сторонники этой версии говорят, что в «файлах Эпштейна» фигурируют многие знаменитости, которым якобы было бы невыгодно, если бы финансист начал рассказывать, что происходило на его вечеринках на самом деле.
Однако есть и те, кто считают, что Эпштейн вовсе не умер — якобы его смерть инсценировали, а сам он продолжает жить вдали от внимания общественности и по сей день. В качестве аргументов того, что Эпштейн якобы остался жив, приводят несостыковки в посмертном фото финансиста — по мнению конспирологов, его лицо на снимке слишком «живое». К тому же анализ прижизненной и посмертной фотографии показал небольшие различия формы носа и ушных раковин человека на этих двух снимках.
После публикации новых «файлов Эпштейна» в 2026 году в Сети вновь появились спекуляции на тему того, что финансист жив. В обнародованных документах упоминалась связь юзернейма littlestjeffi с финансистом через различные цифровые следы. В игре Fortnite был обнаружен аккаунт с таким же ником, который, по данным трекеров, проявлял активность в Израиле после 2019 года. Когда это обстоятельство привлекло внимание общественности, кто-то перевел профиль в закрытый режим.
Еще одно «доказательство» того, что Эпштейн якобы жив, — недавно распространившаяся в Сети фотография, на которой изображен мужчина, похожий на оскандалившегося финансиста. Снимок был сделан на улице Тель-Авива. Впрочем, некоторые утверждают, что это фото было сделано с помощью искусственного интеллекта.
«Эликсир молодости» из маленьких детей.
Уже давно в Сети распространяется конспирологическая теория об «эликсире молодости». Речь идет об адренохроме — органическом соединении, которое возникает в результате окисления гормона адреналина. Хотя исследования этого соединения не выявили какого-либо его эффекта на психику и физическое здоровье человека, существует безумная теория о том, что адренохром может «вызвать омоложение». А чтобы получить это соединение, мировые элиты якобы убивают детей в возрасте 8−10 лет и извлекают его из их надпочечников.
После того как в 2019 году впервые вскрылись новые подробности о деле Эпштейна, финансиста тут же заподозрили в связи с адренохромом. Якобы он продавал детей не только в сексуальное рабство, но и для продажи на органы и добычи этого соединения. Также существует версия, что Эпштейн «угощал адренохромом» гостей своих вечеринок.
При этом научных доказательств тому, что соединение может как-либо влиять на омоложение, нет, как и тому, что адренохром якобы можно получить из надпочечников умирающего человека.
Пицца и насилие над детьми.
В начале ноября 2016 года были опубликованы письма Джона Подесты, руководителя избирательной кампании Хиллари Клинтон. Во многих из них упоминалась сырная пицца, паста и хот-доги. По мнению сторонников теории заговора, это были не разговоры о еде, а зашифрованные обсуждения педофилии. Согласно утверждениям сторонников теории, все это кодовые слова: пицца якобы означает «девочка», хот-дог — «мальчик», а сырная пицца — «детская порнография» (эти слова на английском языке имеют одинаковые первые буквы: cheese pizza и child pornography). Также теория гласит, что местом совершения многих преступлений (насилия над детьми и торговли людьми) был подвал пиццерии Comet Ping Pong.
В «файлах Эпштейна» слово «пицца» фигурирует более 900 раз. Кроме того, в обнародованных документах нашлась и фотография, сделанная одним из гостей вечеринки финансиста. На снимке изображена пустая тарелка с фотографией певца Джастина Бибера и надписью Yummy. Это слово с английского языка переводится как «вкусно» или «пальчики оближешь». У Бибера есть трек с аналогичным названием, в клипе на который сторонники теории заговора еще давно разглядели «намеки на педофилию». По неподтвержденным данным, певец в юном возрасте подвергся сексуальному насилию, в том числе на печально известных «Белых вечеринках» рэпера Пи Дидди, которого также обвиняли в сексуальном насилии и торговле людьми. Фотографию из «файлов Эпштейна» сторонники теорий заговора расценили как якобы выражение благодарности финансисту за организацию вечеринки, где мог быть интим с несовершеннолетними.
«С широко закрытыми глазами» и оккультизм.
По сюжету последнего фильма режиссера Стэнли Кубрика «С широко закрытыми глазами» главный герой грезит попасть в тайное общество, которое проводит загадочные встречи с беспорядочными половыми связями и церемонией, похожей на жертвоприношение. Ходят слухи, что Кубрика заставляли вырезать 25 минут из фильма, а после того как режиссер отказался, он в скором времени умер от сердечного приступа. Дочь Кубрика отрицала, что из кино вырезали какие-то сцены, однако подтвердила другое: давление на ее отца все же оказывалось.
Многие считают, что фильм предсказывает или даже обличает суть вечеринок Эпштейна и его связь с торговлей людьми, насилием и даже жертвоприношениями. Об этих жутких «развлечениях» есть упоминания в обнародованных «файлах Эпштейна», однако информация об оккультных ритуалах получена из показаний от анонимного свидетеля, которые могут не соответствовать действительности.
Еще одна теория заговора вокруг дела Эпштейна связана с его банковским счетом. Так, ее сторонники утверждают, что финансист якобы назвал его Baal в честь древнего божества, с культом которого связаны жестокие практики с насилием и жертвоприношением. Многие указывают на то, что это может говорить о связи Эпштейна с оккультизмом и другими жуткими явлениями. Однако есть и те, кто считает, что допущена ошибка: якобы в документах написано Bank name, а не Baal name.
В последних опубликованных «файлах Эпштейна» упоминаются знаменитости и мировые политики, в том глава США Дональд Трамп, президент России Владимир Путин и даже бывший лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский. «Вечерняя Москва» разбиралась в содержимом новых рассекреченных файлов.