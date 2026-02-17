Жив и играет в Fortnite? Какие теории заговора связаны с делом Эпштейна

В «файлах Эпштейна» слово «пицца» фигурирует более 900 раз. Кроме того, в обнародованных документах нашлась и фотография, сделанная одним из гостей вечеринки финансиста. На снимке изображена пустая тарелка с фотографией певца Джастина Бибера и надписью Yummy. Это слово с английского языка переводится как «вкусно» или «пальчики оближешь». У Бибера есть трек с аналогичным названием, в клипе на который сторонники теории заговора еще давно разглядели «намеки на педофилию». По неподтвержденным данным, певец в юном возрасте подвергся сексуальному насилию, в том числе на печально известных «Белых вечеринках» рэпера Пи Дидди, которого также обвиняли в сексуальном насилии и торговле людьми. Фотографию из «файлов Эпштейна» сторонники теорий заговора расценили как якобы выражение благодарности финансисту за организацию вечеринки, где мог быть интим с несовершеннолетними.