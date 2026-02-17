Врач Лысакова назвала главный провокатор сердечной недостаточности

Главным провокатором хронической сердечной недостаточности является неконтролируемая гипертония, которая провоцирует 95 процентов случаев этой патологии. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказала кардиолог Юлия Лысакова.
По словам врача, в мире до 1,5 миллиарда человек живут с повышенным давлением, поэтому своевременная диагностика и лечение этого состояния крайне важны. Второй по распространенности причиной сердечной недостаточности она назвала ишемическую болезнь сердца, вызванную атеросклерозом коронарных артерий. При этом на долю нарушений ритма, перикардитов и пороков сердца приходится лишь от 5 до 10 процентов случаев.
Лысакова добавила, что сердечная недостаточность связана с высокой смертностью в течение первого года после постановки диагноза умирает каждый пятый пациент, а в течение пяти лет — каждый второй. Особенно опасно, если это состояние сочетается с хронической обструктивной болезнью легких, сахарным диабетом или ожирением, заключила кардиолог.
