Врач Лысакова назвала главный провокатор сердечной недостаточности

По словам врача, в мире до 1,5 миллиарда человек живут с повышенным давлением, поэтому своевременная диагностика и лечение этого состояния крайне важны. Второй по распространенности причиной сердечной недостаточности она назвала ишемическую болезнь сердца, вызванную атеросклерозом коронарных артерий. При этом на долю нарушений ритма, перикардитов и пороков сердца приходится лишь от 5 до 10 процентов случаев.