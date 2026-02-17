Ричмонд
Врач Лысакова назвала главный провокатор сердечной недостаточности

Кардиолог Юлия Лысакова назвала гипертонию главным провокатором сердечной недостаточности.

Главным провокатором хронической сердечной недостаточности является неконтролируемая гипертония, которая провоцирует 95 процентов случаев этой патологии. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказала кардиолог Юлия Лысакова.

По словам врача, в мире до 1,5 миллиарда человек живут с повышенным давлением, поэтому своевременная диагностика и лечение этого состояния крайне важны. Второй по распространенности причиной сердечной недостаточности она назвала ишемическую болезнь сердца, вызванную атеросклерозом коронарных артерий. При этом на долю нарушений ритма, перикардитов и пороков сердца приходится лишь от 5 до 10 процентов случаев.

Лысакова добавила, что сердечная недостаточность связана с высокой смертностью в течение первого года после постановки диагноза умирает каждый пятый пациент, а в течение пяти лет — каждый второй. Особенно опасно, если это состояние сочетается с хронической обструктивной болезнью легких, сахарным диабетом или ожирением, заключила кардиолог.

