Грипп и ОРВИ все еще сохраняются в Ростовской области, расслабляться не следует

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Ростовской области не изменилась в течение недели с 9 по 15 февраля. Также не было превышения эпидпорогов, но это не значит, что нужно расслабляться — респираторные инфекции продолжают циркулировать в регионе.
— В структуре вирусов на грипп приходится 18,8%, доминирует вирус гриппа А (H3N2). Доля респираторных вирусов негриппозной этиологии (аденовирус, парагрипп, риновирус, сезонный коронавирус, бокавирус, РС-вирус) составляет 81,2%. Среди таких инфекций преобладают риновирусы, их доля — 22,5%, — отмечают в управлении Роспотребнадзора.
Жителей Дона просят не поддаваться обманчиво теплым дням, пока еще не время менять одежду. Также лучше избегать мест массового скопления людей, особенно это касается тех, кто не делал прививку. Здоровье нужно поддерживать прогулками на свежем воздухе и приемом поливитаминов.
Всем напоминают: при первых признаках респираторного заболевания (подъем температуры тела, кашель, насморк, боль в горле, боль в мышцах) нужно как можно скорее обратиться к врачу.
