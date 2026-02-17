В России хотят запретить проводить экзамены в некоторые дни: так хотят бороться с лишним стрессом учащихся

Авторы законопроекта уверены, что такая мера пойдет на пользу не только нервной системе учащихся, но и учебному процессу в целом. Когда расписание становится предсказуемым, у студентов появляется время нормально отдохнуть и восстановить силы перед новыми испытаниями. Сейчас же отсутствие четкого запрета порождает хаос: некоторые преподаватели назначают сдачи в воскресенье, что повышает уровень стресса и несправедливо по отношению к учащимся.