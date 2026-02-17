В России хотят запретить проводить экзамены в некоторые дни: так хотят бороться с лишним стрессом учащихся

Депутаты Госдумы хотят, чтобы студентов перестали мучить учебой в законные выходные. Парламентарии направили обращение главе Министерства науки и высшего образования с предложением навсегда запретить экзамены по субботам, воскресеньям и в праздники. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.
Инициатором выступила фракция «Новые люди» во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым. В своем обращении депутаты настаивают на том, что правила сдачи зачетов и экзаменов должны быть едиными для всех вузов страны. По их мнению, проводить промежуточные и итоговые аттестации можно исключительно в рабочие дни.
Авторы законопроекта уверены, что такая мера пойдет на пользу не только нервной системе учащихся, но и учебному процессу в целом. Когда расписание становится предсказуемым, у студентов появляется время нормально отдохнуть и восстановить силы перед новыми испытаниями. Сейчас же отсутствие четкого запрета порождает хаос: некоторые преподаватели назначают сдачи в воскресенье, что повышает уровень стресса и несправедливо по отношению к учащимся.
Тем временем в сфере образования грядут и другие изменения, касающиеся уже школьников. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев, выступая в Госдуме, рассказал о корректировках в расписании Единого госэкзамена. Ведомство уже подготовило соответствующий приказ.
Изменения, в первую очередь, коснутся выпускников из Курской и Белгородской областей. Для них выделят дополнительные резервные дни, чтобы сдать обязательные предметы.