Daily Star: Мать расправилась с дочерью и покончила с собой в отеле Лас-Вегаса

По данным журналистов, 33-летняя Тауния Макгихан приехала в Неваду вместе со своей дочерью Адди Смит. Девочка должна была участвовать в соревнованиях по чирлидингу, однако ни она, ни ее мать так и не появились на мероприятии, что вызвало беспокойство у организаторов.