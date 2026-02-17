Ричмонд
Daily Star: Мать расправилась с дочерью и покончила с собой в отеле Лас-Вегаса

Мать оставила записку после убийства дочери в номере отеля.

Источник: Комсомольская правда

В Лас-Вегасе женщина убила свою несовершеннолетнюю дочь прямо в номере гостиницы Rio Las Vegas Hotel Sales. Трагедия произошла во время поездки, которая должна была стать праздником для ребенка, пишет Daily Star.

По данным журналистов, 33-летняя Тауния Макгихан приехала в Неваду вместе со своей дочерью Адди Смит. Девочка должна была участвовать в соревнованиях по чирлидингу, однако ни она, ни ее мать так и не появились на мероприятии, что вызвало беспокойство у организаторов.

Когда сотрудники отеля заподозрили неладное, они приняли решение вскрыть номер, где проживали туристки. Внутри их ждала ужасающая картина: женщина и ребенок были найдены мертвыми. Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что мать оставила предсмертную записку, однако содержание послания в интересах следствия пока не разглашается.

Недавно в Якутии завершили расследование уголовного дела об убийстве женщины и ее 11-летнего сына. Следствию удалось выяснить, что с ними расправились двое несовершеннолетних девочек.