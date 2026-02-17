Ричмонд
Срочно: Власти Кишинева приняли решение из-за снегопада отправить детей учиться дистанционно

Завтра, 18 февраля ученики в Кишиневе будут обучаться онлайн, с таким предложением вышел мэр Ион Чебан.

Источник: Комсомольская правда

Столичные власти приняли решение: завтра занятия в школах пройдут в режиме oнлайн.

Взрослые смотрят и недоумевают: как мы в своём детстве ходили в школу зимой? А зимы были куда покруче! А сейчас, что ни ложка снега — стихийное бедствие!

А в это время, Полиция Молдовы сообщает, что в среду с 03:00 будет приостановлена работа пунктов пересечения границы Паланка и Тудора, для всех категорий участников дорожного движения.

Эта мера принимается в связи с неблагоприятными погодными условиями и направлена на предотвращение опаснвх ситуаций и обеспечение безопасности граждан.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

