Срочно: Власти Кишинева приняли решение из-за снегопада отправить детей учиться дистанционно

Столичные власти приняли решение: завтра занятия в школах пройдут в режиме oнлайн.
Взрослые смотрят и недоумевают: как мы в своём детстве ходили в школу зимой? А зимы были куда покруче! А сейчас, что ни ложка снега — стихийное бедствие!
А в это время, Полиция Молдовы сообщает, что в среду с 03:00 будет приостановлена работа пунктов пересечения границы Паланка и Тудора, для всех категорий участников дорожного движения.
Эта мера принимается в связи с неблагоприятными погодными условиями и направлена на предотвращение опаснвх ситуаций и обеспечение безопасности граждан.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Завтра будет лучше, чем вчера: Правительство Молдовы излучает безудержный оптимизм и задор, обещая нам лучшую жизнь — сколько десятилетий и веков нам придется ждать.
Премьер Александр Мунтяну обещает улучшить нашу жизнь как можно быстрее, а пока нам приходят платежки за коммуналку с астрономическими суммами (далее…).
Самые загребущие ручки всех времен и народов: Власти в Молдове хапают под себя все, до чего дотянутся, — из-за этого уже начинают гибнуть люди.
Все свои провалы власти легко объясняют одними и теми же «объективными факторами» — войной на Украине и «происками Кремля»(далее…).
Новый уровень коммуналки в Молдове: Заплатил за тепло сам — заплати и за соседей.
Глава Termoelectrica заявил, что граждане обязаны оплачивать тепло, даже если сами не пользуются отоплением (далее…).