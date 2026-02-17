На Украине раскрыли схему переправки мужчин за рубеж по паспортам умерших

По данным расследования, организатором являлся сотрудник таможенной службы, который вовлек в преступный замысел водителя, имевшего возможность выезда за границу, и военнослужащего пограничной службы. «Лиц, не обладавших законными основаниями для выезда, переправляли по паспортам людей преклонного возраста, в том числе умерших. На территории иностранных государств эти лица использовали уже собственные документы. Плата за такую услугу достигала 15 тысяч долларов США с каждого человека», — уточнили в ведомстве.