На Украине раскрыли схему переправки мужчин за рубеж по паспортам умерших

Правоохранители Украины раскрыли схему вывоза уклонистов за границу с использованием документов умерших людей.

Источник: Аргументы и факты

Украинские правоохранительные органы пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся организацией незаконного выезда граждан за пределы страны с применением документов умерших лиц. Соответствующая информация была распространена пресс-службой Генеральной прокуратуры в Telegram.

«В Львовской области пресечена схема противозаконного пересечения границы с использованием паспортов умерших граждан», — указано в сообщении надзорного органа.

По данным расследования, организатором являлся сотрудник таможенной службы, который вовлек в преступный замысел водителя, имевшего возможность выезда за границу, и военнослужащего пограничной службы. «Лиц, не обладавших законными основаниями для выезда, переправляли по паспортам людей преклонного возраста, в том числе умерших. На территории иностранных государств эти лица использовали уже собственные документы. Плата за такую услугу достигала 15 тысяч долларов США с каждого человека», — уточнили в ведомстве.

Фигуранты дела обеспечили нелегальный выезд за рубеж нескольким гражданам, среди которых был военнослужащий, самовольно оставивший место службы.

Ранее в 20 областях Украины прошли массовые обыски для выявления уклонистов.

