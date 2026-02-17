Врач Титова: семена чиа могут усилить эффект лекарств для снижения давления

По словам специалиста, семена чиа богаты клетчаткой, омега-3 жирными кислотами, растительным белком и минералами. Они полезны для микрофлоры кишечника и дают чувство сытости. Однако из-за высокого сорбционного эффекта семян лекарства следует принимать за час до или через два часа после их употребления. Омега-3 в больших дозах теоретически может усиливать риск кровотечений у людей на антикоагулянтах, а также влиять на действие препаратов от диабета, усиливая гипогликемический эффект.