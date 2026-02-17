Врач Титова: семена чиа могут усилить эффект лекарств для снижения давления

Семена чиа могут потенциально усиливать эффект антигипертензивных средств и антикоагулянтов, поэтому людям, принимающим такие препараты, важно проконсультироваться с врачом перед их совмещением. Об этом «Газете.Ru» рассказала старший преподаватель кафедры патофизиологии Пироговского Университета, гастроэнтеролог Екатерина Титова.
По словам специалиста, семена чиа богаты клетчаткой, омега-3 жирными кислотами, растительным белком и минералами. Они полезны для микрофлоры кишечника и дают чувство сытости. Однако из-за высокого сорбционного эффекта семян лекарства следует принимать за час до или через два часа после их употребления. Омега-3 в больших дозах теоретически может усиливать риск кровотечений у людей на антикоагулянтах, а также влиять на действие препаратов от диабета, усиливая гипогликемический эффект.
Титова предупредила, что сухие семена чиа употреблять опасно. Их необходимо замачивать минимум на 15−30 минут в достаточном количестве жидкости до образования геля. При попадании в сухом виде в желудочно-кишечный тракт они активно впитывают воду, что может вызвать запор, вздутие, боли и даже кишечную непроходимость, особенно у людей с ослабленной моторикой или заболеваниями кишечника.
Врач рекомендует начинать с одной чайной ложки замоченных семян в день, постепенно увеличивая до одной-полутора столовых ложек, что соответствует безопасной дозе 10−25 граммов. При этом важно увеличить потребление чистой воды в течение дня, заключила гастроэнтеролог.
