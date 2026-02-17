Медведев выиграл первый матч в 30 лет: впереди Циципас и эксперимент в Индиан-Уэллсе

В профессиональном спорте возраст часто становится тем самым барьером, который разделяет карьеру на «до» и «после». Для российского теннисиста Даниила Медведева этот рубеж наступил 11 февраля, когда ему исполнилось 30 лет. Многие эксперты гадали, сможет ли бывшая первая ракетка мира сохранить высокую интенсивность игры в новом десятилетии своей жизни. Ответ не заставил себя ждать. Уже 16 февраля на турнире АТР-500 в Дохе Медведев уверенно стартовал, обыграв китайца Цзюнчэн Шана.
Матч завершился со счётом 6:4, 6:2 в пользу россиянина. Эта победа стала знаковой не только из-за возрастного рубежа, но и благодаря качеству игры. Теннисисты провели на корте 1 час 17 минут. За время матча Даниил Медведев выполнил шесть подач навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смог реализовать три брейк-пойнта из восьми. Его соперник, занимающий 261-й номер в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), выглядел менее убедительно: Цзюнчэн Шан сделал в игре один эйс, допустил две двойные ошибки и не смог реализовать единственный заработанный брейк-пойнт. Выходит, новый этап жизни российского теннисиста начался для него удачно.
Однако настоящий тест ждёт Медведева во втором круге. Его соперником станет двукратный финалист турниров «Большого шлема», 33-я ракетка мира грек Стефанос Циципас. Греческий теннисист на старте соревнований одержал победу над тунисским теннисистом Эшарги Моэ. Противостояние Медведева и Циципаса всегда привлекает внимание, но на этот раз оно получило дополнительный информационный повод перед матчем.
Стефанос Циципас опубликовал забавный пост в преддверии матча с чемпионом US Open-2021 Даниилом. Циципас совместил совместное фото с Медведевым с Кубка Лэйвера, где теннисисты указывают друг на друга пальцами, с известным мемом про Человека-паука. Подпись к фото была лаконичной: «Увидимся завтра, Даниил». Матч Медведева с Циципасом пройдёт 18 февраля. Статистика личных встреч на стороне россиянина: Даниил и Стефанос уже 14 раз встречались на уровне ATP, из них 10 матчей выиграл россиянин. Тем не менее, мемное противостояние добавляет интриги, намекая на равное противостояние героев.
Успехами отметились и другие представители российской школы тенниса в Дохе. Во второй круг турнира в Дохе прошёл 17-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов. На старте соревнований он обыграл японца Синтаро Мочизуки со счётом 6:1, 3:6, 6:4. Во втором круге «пятисотника» в Дохе Карен Хачанов сыграет с венгерским теннисистом Мартоном Фучовичем. А вот ещё одному россиянину — 14-й ракетке мира Андрею Рублёву — ещё только предстоит сыграть в первом круге турнира в Дохе. Его соперник — нидерландский теннисист Йеспер де Йонг, занимающий 86-е место в рейтинге ATP.
Но самая интригующая новость пришла не из Катара, а из анонсов предстоящего «Мастерса» в американском Индиан-Уэллсе, который стартует 4 марта. Организаторы опубликовали заявки в парном разряде, и одна из них вызвала недоумение и интерес одновременно. Примечательно, что там Даниил Медведев сыграет в дуэте с 20-летним американским теннисистом Лёрнером Тьеном, занимающим в рейтинге ATP 23-е место, в матчах парного разряда.
Выбор партнера выглядит как рискованный эксперимент. Интересно в этом то, что Лёрнер — это камень преткновения для Даниила, его неудобный соперник. Друг против друга Медведев и Тьен играли четырежды, и лишь раз россиянину удалось победить. Обычно теннисисты предпочитают объединяться в пары с друзьями или теми, с кем у них налажен полный контакт на корте. Игра с соперником, который имеет положительный баланс личных встреч, может стать либо способом психологически разрядить обстановку, либо попыткой лучше изучить игру американца изнутри. Будет интересно посмотреть на их тандем.
Помимо Медведева в дуэте с Тьеном, в заявке на турнир в парном разряде также присутствует дуэт россиян Карена Хачанова и Андрея Рублёва. Это более предсказуемое сочетание, где игроки давно знают стиль друг друга. Турнирная сетка в Дохе и анонсы на американский хард демонстрируют, что российские теннисисты продолжают активную борьбу на всех фронтах. Медведев успешно открыл счёт победам после юбилея, но главная проверка его формы состоится в матче с Циципасом, а затем в необычном альянсе с Тьеном.