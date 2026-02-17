Медведев выиграл первый матч в 30 лет: впереди Циципас и эксперимент в Индиан-Уэллсе

Выбор партнера выглядит как рискованный эксперимент. Интересно в этом то, что Лёрнер — это камень преткновения для Даниила, его неудобный соперник. Друг против друга Медведев и Тьен играли четырежды, и лишь раз россиянину удалось победить. Обычно теннисисты предпочитают объединяться в пары с друзьями или теми, с кем у них налажен полный контакт на корте. Игра с соперником, который имеет положительный баланс личных встреч, может стать либо способом психологически разрядить обстановку, либо попыткой лучше изучить игру американца изнутри. Будет интересно посмотреть на их тандем.