Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Криворучко: Отключение терминалов Starlink не повлияло на систему управления ВС РФ

Отключение терминалов сети Starlink никак не повлияло на общую систему управления Вооруженными силами РФ в зоне проведения специальной военной операции. С таким заявлением во вторник, 17 февраля, выступил заместитель министра обороны России Алексей Криворучко.

Отключение терминалов сети Starlink никак не повлияло на общую систему управления Вооруженными силами РФ в зоне проведения специальной военной операции. С таким заявлением во вторник, 17 февраля, выступил заместитель министра обороны России Алексей Криворучко.

— Терминалы Starlink отключены уже две недели, но это не повлияло на интенсивность и эффективность войск беспилотных систем, что подтверждено данными объективного контроля поражения техники и живой силы противника, — заявил Криворучко.

Замминистра отметил, что в пунктах управления армии есть все необходимые современные услуги связи отечественного производства.

При этом он заявил, что систему Starlink в зоне СВО применяли лишь отдельный подразделения, в основном для того, чтобы ввести противника в заблуждение.

По словам Криворучко, системы управления и связи, которые стоят на вооружении у армии, предоставляют устойчивый обмен информацией по закрытым каналам, передает «Россия 1».

При этом в начале февраля сообщалось, что верификация терминалов спутниковой связи Starlink вызвала сбои в работе системы у Вооруженных сил Украины. В частности, украинская сторона связывает перебои именно с начавшейся процедурой верификации терминалов. Ранее в Киеве заявляли, что устройства Starlink, которые не пройдут проверку, будут отключены.