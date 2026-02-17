Криворучко: Отключение терминалов Starlink не повлияло на систему управления ВС РФ

При этом в начале февраля сообщалось, что верификация терминалов спутниковой связи Starlink вызвала сбои в работе системы у Вооруженных сил Украины. В частности, украинская сторона связывает перебои именно с начавшейся процедурой верификации терминалов. Ранее в Киеве заявляли, что устройства Starlink, которые не пройдут проверку, будут отключены.