Криворучко: Отключение терминалов Starlink не повлияло на систему управления ВС РФ

Отключение терминалов сети Starlink никак не повлияло на общую систему управления Вооруженными силами РФ в зоне проведения специальной военной операции. С таким заявлением во вторник, 17 февраля, выступил заместитель министра обороны России Алексей Криворучко.
— Терминалы Starlink отключены уже две недели, но это не повлияло на интенсивность и эффективность войск беспилотных систем, что подтверждено данными объективного контроля поражения техники и живой силы противника, — заявил Криворучко.
Замминистра отметил, что в пунктах управления армии есть все необходимые современные услуги связи отечественного производства.
При этом он заявил, что систему Starlink в зоне СВО применяли лишь отдельный подразделения, в основном для того, чтобы ввести противника в заблуждение.
По словам Криворучко, системы управления и связи, которые стоят на вооружении у армии, предоставляют устойчивый обмен информацией по закрытым каналам, передает «Россия 1».
При этом в начале февраля сообщалось, что верификация терминалов спутниковой связи Starlink вызвала сбои в работе системы у Вооруженных сил Украины. В частности, украинская сторона связывает перебои именно с начавшейся процедурой верификации терминалов. Ранее в Киеве заявляли, что устройства Starlink, которые не пройдут проверку, будут отключены.