Вице-спикер Рады назвал условие для проведения выборов на Украине

15 февраля заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что Москва готова не наносить удары по территории Украины в день возможного голосования, если Киев решит провести выборы. Дипломат отметил, что ранее президент России Владимир Путин уже упоминал такую возможность и необходимость обеспечить право голоса для украинцев, которые живут в России.