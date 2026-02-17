Вице-спикер Рады назвал условие для проведения выборов на Украине

Обязательным условием для проведения выборов на Украине являются «60 дней полной тишины». Об этом во вторник, 17 февраля, заявил первый вице-спикер Верховной рады Александр Корниенко.
— Выборы — от начала избирательного процесса до подсчета — должны проходить в тишине, — высказался парламентарий.
Он подчеркнул, что перемирия длиной в один день якобы недостаточно, передает Life.ru.
15 февраля заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что Москва готова не наносить удары по территории Украины в день возможного голосования, если Киев решит провести выборы. Дипломат отметил, что ранее президент России Владимир Путин уже упоминал такую возможность и необходимость обеспечить право голоса для украинцев, которые живут в России.
12 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась, что высказывания президента Украины Владимира Зеленского о том, что проведение выборов в стране невозможно до прекращения боевых действий, является продолжением его глумления над гражданами.