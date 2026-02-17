Губернатор вручил переходящее знамя лучшему студотряду Ростовской области

— За два года количество бойцов студенческих отрядов в Ростовской области выросло почти вдвое, до 9 тысяч человек. По задору, энергетике вам нет равных. Проведя с вами время, убедился, что это самое энергичное мероприятие в жизни Ростовской области, — обратился к юношам и девушкам Юрий Слюсарь.