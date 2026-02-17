Ричмонд
Губернатор вручил переходящее знамя лучшему студотряду Ростовской области

Юрий Слюсарь вручил знамя губернатора лучшему студенческому отряду Дона.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Юрий Слюсарь вручил переходящее знамя главы региона победителю областного конкурса «Лучший студенческий отряд Ростовской области». Церемония состоялась сегодня, 17 февраля.

В лидерах оказались представители отряда «Берег Дона» из ДГТУ, двукратные чемпионы всероссийского проекта «Агроном-Сад». Студотрядовцы прошли не одну трудовую смену, показали высокую производительность и одержали победу в акции «День ударного труда».

Глава региона также поздравил молодежь с Днем российских студенческих отрядов.

— За два года количество бойцов студенческих отрядов в Ростовской области выросло почти вдвое, до 9 тысяч человек. По задору, энергетике вам нет равных. Проведя с вами время, убедился, что это самое энергичное мероприятие в жизни Ростовской области, — обратился к юношам и девушкам Юрий Слюсарь.

Напомним, донской регион одним из первых в стране принял закон о поддержке студотрядов. Сегодня члены этого движения могут бесплатно обучаться, им оплачивают проезд на работу.

Профориентация и трудоустройство молодежи — один из основных показателей нацпроекта «Молодежь и дети». Работа студенческих отрядов напрямую влияет на достижение этой цели, отмечают в донском правительстве.

