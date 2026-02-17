Евгеньев пожелал фигуристке Петросян спокойствия на Олимпиаде

Фигурист Дмитрий Евгеньев, выступающий в парном катании с Анастасией Мухортовой, пожелал трехкратной чемпионке России Аделии Петросян спокойствия и уверенности перед ее дебютом на Олимпийских играх 2026 года в Италии. Своими ожиданиями от женского турнира он поделился в беседе с championat.com.