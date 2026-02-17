Ричмонд
Евгеньев пожелал фигуристке Петросян спокойствия на Олимпиаде

Фигурист Дмитрий Евгеньев пожелал трехкратной чемпионке России Аделии Петросян спокойствия и уверенности перед ее дебютом на Олимпийских играх 2026 года.

Источник: Аргументы и факты

Фигурист Дмитрий Евгеньев, выступающий в парном катании с Анастасией Мухортовой, пожелал трехкратной чемпионке России Аделии Петросян спокойствия и уверенности перед ее дебютом на Олимпийских играх 2026 года в Италии. Своими ожиданиями от женского турнира он поделился в беседе с championat.com.

Евгеньев отметил, что знает о сильных конкурентках, таких как Эмбер Гленн, Каори Сакамото и Алиса Лью.

«Я очень надеюсь, что наша дорогая и любимая Аделия покажет всем, где раки зимуют», — сказал он.

Отвечая на вопрос о пожеланиях Петросян, Евгеньев вспомнил чемпионат России в Омске, где перед произвольной программой спортсменка сделала несколько «бабочек», но затем выдала прокат с тройным акселем и двумя четверными.

«Я желаю, чтобы и Аделия, и ее тренеры достигли того состояния, которое им нужно, чтобы показать максимальный результат», — подытожил он.

Ранее сообщалось, что у фигуриста Петра Гуменника были проблемы с визой перед поездкой на Олимпиаду.