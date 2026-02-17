Politico: Трамп считает, что Уиткофф и Кушнер способны на все в вопросе Украины

Корреспондент газеты Даша Бернс в личном аккаунте в соцсети X написала, что один из высокопоставленных советников Белого дома ранее сообщил ей об отношении Трампа к процессу урегулирования. По словам источника, американский лидер до сих пор не вышел из переговоров, потому что считает, что Уиткофф и Кушнер могут добиться чего угодно.