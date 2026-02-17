Politico: Трамп считает, что Уиткофф и Кушнер способны на все в вопросе Украины

Президент США Дональд Трамп считает, что его зять Джаред Кушнер и спецпосланник Стив Уиткофф способны достичь чего угодно в вопросе урегулирования на Украине. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на собственный источник.
Корреспондент газеты Даша Бернс в личном аккаунте в соцсети X написала, что один из высокопоставленных советников Белого дома ранее сообщил ей об отношении Трампа к процессу урегулирования. По словам источника, американский лидер до сих пор не вышел из переговоров, потому что считает, что Уиткофф и Кушнер могут добиться чего угодно.
«Он (Трамп — прим. ред.) считает, что Стив и Джаред способны на все, и полностью им доверяет», — процитировала чиновника Бернс.
Ранее KP.RU сообщал, что Дональд Трамп положительно оценил переговоры между США, Россией и Украиной. По словам главы Белого дома, контакты между сторонами идут отлично.