За участие в боях в приграничье РФ выслуга лет засчитается как один день к трем

Кроме того, по аналогичному принципу — один к двум — с 29 декабря 2025 г. засчитывается время военной службы военнослужащих спасательных воинских формирований МЧС и сотрудников федеральной противопожарной службы «на должностях, выполнение обязанностей по которым непосредственно связано с поиском, обезвреживанием и (или) уничтожением взрывоопасных предметов на территориях Белгородской, Брянской и Курской областей в период проведения специальной военной операции».