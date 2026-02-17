За участие в боях в приграничье РФ выслуга лет засчитается как один день к трем

«Время непосредственного участия в боевых действиях на территориях Белгородской, Брянской и Курской областей в период проведения специальной военной операции в составе соединений, воинских частей, органов управления, территориальных органов согласно перечням, определяемым соответственно Министерством обороны Российской Федерации и Федеральной службой войск национальной гвардии Российской Федерации, — на основании приказов, издаваемых командирами воинских частей, начальниками (руководителями) органов и подразделений Вооруженных сил Российской Федерации, войск национальной гвардии Российской Федерации, — с 29 декабря 2025 г.», — говорится в документе.
Согласно постановлению кабмина от 16 февраля № 142 «О внесении изменений в постановление Совета Министров — Правительства Российской Федерации от 22 сентября 1993 г. № 941», этим дополняется подпункт «е», в котором указываются необходимые условия для расчета одного дня службы как за три.
Также правительство постановило засчитывать как один день к двум «время выполнения задач контртеррористических операций на территориях Белгородской, Брянской и Курской областей» с 29 декабря 2025 года.
Кроме того, по аналогичному принципу — один к двум — с 29 декабря 2025 г. засчитывается время военной службы военнослужащих спасательных воинских формирований МЧС и сотрудников федеральной противопожарной службы «на должностях, выполнение обязанностей по которым непосредственно связано с поиском, обезвреживанием и (или) уничтожением взрывоопасных предметов на территориях Белгородской, Брянской и Курской областей в период проведения специальной военной операции».