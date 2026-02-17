Кардиолог Аракелян объяснил, кому опасно соблюдать строгий Пост

Аракелян также предупредил, что ограничения в питании требуют особого контроля при ишемической болезни сердца, гипертонии с кризами, а также в период после недавнего инфаркта или инсульта. Отдельную группу риска составляют беременные и кормящие женщины, дети до 14 лет и люди старше 60 лет — для них строгие ограничения нежелательны.