Кардиолог Аракелян объяснил, кому опасно соблюдать строгий Пост

Строгий пост может навредить людям с рядом хронических заболеваний, включая диабет, язву и сердечно-сосудистые патологии. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-кардиолог Арсен Аракелян.
По словам специалиста, при сахарном диабете любого типа длительные перерывы в еде грозят резким падением глюкозы и гипогликемией, что особенно опасно для пациентов на инсулине. При заболеваниях желудочно-кишечного тракта, таких как язва, гастрит с повышенной кислотностью или панкреатит, голодание усиливает выработку кислоты и может спровоцировать обострение, эрозии и кровотечения.
Аракелян также предупредил, что ограничения в питании требуют особого контроля при ишемической болезни сердца, гипертонии с кризами, а также в период после недавнего инфаркта или инсульта. Отдельную группу риска составляют беременные и кормящие женщины, дети до 14 лет и люди старше 60 лет — для них строгие ограничения нежелательны.
Кроме того, при онкологии, почечной или печеночной недостаточности, эпилепсии и некоторых эндокринных заболеваниях голодание может ухудшить обмен веществ и переносимость лечения. Кардиолог подчеркнул, что решение о соблюдении поста в таких случаях лучше принимать вместе с лечащим врачом.
Ранее эксперты назвали 12 распространенных ошибок, мешающих сбросить вес.