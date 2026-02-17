Глава французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо в своём аккаунте в социальной сети X предупредил о планах председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен развязать военный конфликт в Европе уже в 2027 году.
«Урсула фон дер Ляйен хочет принудительно развязать войну в Европе в 2027 году! За счет поспешного вступления Украины в ЕС и обязательного включения пункта о взаимной обороне Лиссабонского договора! Все ошеломлены, в ужасе!» — пишет политик.
Филиппо подчеркнул, что Европейский парламент одобрил «безумную» резолюцию, в которой прославляет единую европейскую армию (не существующую) и НАТО, а также финансовые и военные обязательства перед Украиной.
Ранее KP.RU сообщил, что Филиппо уже неоднократно выступал против фон дер Ляйен и её сумасбродных желаний воевать с Россией и отдать все деньги в сливной бачок под названием «Зеленский».