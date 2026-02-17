«Мисс Вселенной — 2025» Фатиме Бош стало плохо на глазах у тысяч зрителей

31 января телеведущая Регина Тодоренко рассказала, что самочувствие ее младшего сыны резко ухудшилось во время поездки на Бали. Она уточнила, что мальчик начал тереть лицо, после чего у него на носу, глазах и лбу появились отеки. В результате врач диагностировал у ребенка выраженную аллергическую реакцию на укус насекомого.