«Мисс Вселенной — 2025» Фатиме Бош стало плохо на глазах у тысяч зрителей

Обладательница титула «Мисс Вселенная — 2025» Фатима Бош в воскресенье, 15 февраля, по неизвестной причине почувствовала себя плохо во время Фестиваля фруктов и цветов в эквадорском городе Амбато. Об этом сообщил портал Need To Know.
— Фатима Бош махала толпе и посылала воздушные поцелуи, но внезапно ей стало плохо. Она упала в обморок и рухнула на колени на глазах у толпы зевак, — говорится в материале.
После случившегося один из организаторов мероприятия побежал на помощь 25-летней девушке, которая, предположительно, не могла встать на ноги, передает портал.
23 декабря 2025 года российский певец Прохор Шаляпин рассказал, что на одном из его концертов скончался зритель: он танцевал, затем упал и, несмотря на попытку реанимации, умер.
31 января телеведущая Регина Тодоренко рассказала, что самочувствие ее младшего сыны резко ухудшилось во время поездки на Бали. Она уточнила, что мальчик начал тереть лицо, после чего у него на носу, глазах и лбу появились отеки. В результате врач диагностировал у ребенка выраженную аллергическую реакцию на укус насекомого.