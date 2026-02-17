Аделия Петросян чисто откатала короткую программу на Олимпиаде в Милане

Ранее своими ожиданиями от выступления Петросян поделилась Мария Бутырская. В интервью она заявила, что успех будет напрямую зависеть от заявленного контента и чистоты прокатов. В конце минувшего года МОК разрешил Петросян и Петру Гуменнику выступить на Олимпиаде-2026. Российские спортсмены приняли приглашение. Позже на Украине потребовали отстранить их от Олимпиады.