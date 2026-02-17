Ричмонд
Аделия Петросян чисто откатала короткую программу на Олимпиаде в Милане

Российская фигуристка Аделия Петросян чисто исполнила короткую программу на Олимпийских играх в Милане. Она выступила под попурри из песен Майкла Джексона. За свой прокат она получила 72,89 балла.

Петросян исполнила двойной аксель, тройной лутц и каскад из тройного флипа и тройного тулупа. Вращения судьи оценили на третий и четвёртый уровень сложности. Дорожка шагов была исполнена на четвёртый уровень. Болельщики на арене скандировали «молодец» после выступления фигуристки.

Ранее своими ожиданиями от выступления Петросян поделилась Мария Бутырская. В интервью она заявила, что успех будет напрямую зависеть от заявленного контента и чистоты прокатов. В конце минувшего года МОК разрешил Петросян и Петру Гуменнику выступить на Олимпиаде-2026. Российские спортсмены приняли приглашение. Позже на Украине потребовали отстранить их от Олимпиады.

