Милан вздрогнул от выступления фигуристки Петросян

Чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян продемонстрировала безупречное выступление в короткой программе на Олимпийских играх 2026 года в Италии. Выйдя на лед под вторым стартовым номером, спортсменка набрала 72,89 балла, обеспечив себе уверенные позиции перед следующим этапом соревнований. Как сообщает РИА Новости, чистое исполнение всех элементов программы подтвердило статус россиянки как одной из главных претенденток на медали.
Выступление российской фигуристки сопровождалось мощной поддержкой болельщиков, которые превратили вход на ледовую арену в Милане в яркое шоу. Группы фанатов встречали спортсменку с плакатами и баннерами, подчеркивающими их преданность. «Аделия, верь в свою победу, а мы верим в тебя», — гласило одно из полотнищ. Особое внимание прессы привлекли образы болельщиц: многие из них пришли в традиционных русских кокошниках.
Олимпийские игры в Италии официально завершатся 22 февраля 2026 года. На текущий момент в различных дисциплинах принимают участие 13 российских атлетов, чей допуск стал возможным после долгих дипломатических консультаций. Решающая битва за олимпийское золото в женском одиночном катании развернется 19 февраля, когда фигуристки представят свои произвольные программы.