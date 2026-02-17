Милан вздрогнул от выступления фигуристки Петросян

Выступление российской фигуристки сопровождалось мощной поддержкой болельщиков, которые превратили вход на ледовую арену в Милане в яркое шоу. Группы фанатов встречали спортсменку с плакатами и баннерами, подчеркивающими их преданность. «Аделия, верь в свою победу, а мы верим в тебя», — гласило одно из полотнищ. Особое внимание прессы привлекли образы болельщиц: многие из них пришли в традиционных русских кокошниках.