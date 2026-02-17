Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Актер Шайа ЛаБаф устроил драку в Новом Орлеане и попал в полицию

Американский актер Шайа ЛаБаф, известный по ролям в фильмах «Трансформеры», «Ярость» и «Паранойя», устроил пьяную драку в Новом Орлеане и попал под арест. Об этом во вторник, 17 февраля, сообщил Telegram-канал Mash.

Американский актер Шайа ЛаБаф, известный по ролям в фильмах «Трансформеры», «Ярость» и «Паранойя», устроил пьяную драку в Новом Орлеане и попал под арест. Об этом во вторник, 17 февраля, сообщил Telegram-канал Mash.

По информации канала, в состоянии алкогольного опьянения актер ночью пришел в местный бар и начал лезть за стойку, чтобы «поработать барменом». Персонал заведения пытался остановить ЛаБафа, на что тот начал кричать «знают ли, кто он такой».

В итоге между актером и двумя другими мужчинами завязалась драка. Правоохранители задержали ЛаБафа на месте, теперь его обвиняют по статье о побоях по двум эпизодам. После задержания его сначала отвезли в больницу, а потом арестовали, говорится в материале.

Другой скандал произошел с российским актером Евгением Воловенко. Он устроил дебош в самолете: требовал принести ему больше алкоголя, пытался подкупить бортпроводника, чтобы тот позволил ему курить во время полета, и оскорблял экипаж. «Вечерняя Москва» рассказала о подробностях инцидента и заслугах артиста.