Актер Шайа ЛаБаф устроил драку в Новом Орлеане и попал в полицию

В итоге между актером и двумя другими мужчинами завязалась драка. Правоохранители задержали ЛаБафа на месте, теперь его обвиняют по статье о побоях по двум эпизодам. После задержания его сначала отвезли в больницу, а потом арестовали, говорится в материале.