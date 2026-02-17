Ричмонд
Делегации РФ и Украины договорились продолжить переговоры в Женеве 18 февраля

Переговоры по урегулированию конфликта на Украине продолжатся в среду.

Источник: Комсомольская правда

В Женеве завершился первый день переговоров российской и украинской делегаций, посвященных урегулированию конфликта. Как сообщил KP.RU источник в нашей переговорной группе, все темы, затронутые 17 февраля, будут продолжены на следующий день — в среду.

Ранее KP.RU сообщил, что в Женеве во вторник начались трехсторонние переговоры России, США и Украины. Консультации продлятся два дня — 17 и 18 февраля — в закрытом формате. Российскую делегацию возглавил Владимир Мединский.

