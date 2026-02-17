На Молдову идет очередная стихия: Нас ждут метели, снег, морозы, гололед — без шансов на потепление в ближайшие дни

Завтра, 18 февраля, ожидается преимущественно облачная погода. По данным Государственной гидрометеослужбы, с 17 февраля (20:00) до 18 февраля (17:00) прогнозируются сильные снегопады и ветер до 15−20 м/с.
Ожидаются метель, сугробы и значительное снижение видимости. На дорогах образуется гололёд, местами возможны мокрый снег и наледь.
Максимальная температура воздуха днём составит до −3°C, ночью похолодает до −7°C.
В северных районах страны днём температура поднимется до −4°C, ночью опустится до −7°C.
В центральных регионах днём ожидается около −3 °C, минимальная температура ночью — до −7°C.
На юге страны днём воздух прогреется до −2 °C, ночью — до −4°C. Ожидаются интенсивные осадки, в основном снег — 20−35 л/м².
В Кишинёв максимальная температура составит около −4°C, ночью — примерно −6°C.
Из-за усиления ветра ожидается метель, сугробы, а видимость будет ограничена. Будьте внимательны и осторожны и по возможности оставайтесь дома.
