Орбан: Европейцы заблуждаются, веря в победу Украины над Россией

Европа серьезно заблуждается, продолжая верить в способность Украины одержать победу над Россией в военном противостоянии. Об этом во вторник, 17 февраля, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

— Кто может поверить, что русские выдохнутся раньше, чем Украина? Это из мира грез и иллюзий, — передает слова главы венгерского правительства miniszterelnok.hu.

Будапешт и Киев находятся в непростых отношениях. Сам Орбан говорил, что если Европейский союз согласится выделить Украине 800 миллиардов евро, то финансовая катастрофа в объединении в ближайшее десятилетие станет неизбежной.

Президент Украины Владимир Зеленский 14 февраля публично оскорбил Виктора Орбана во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности. Глава государства едко пошутил о внешнем виде политика, призвав того больше думать о том, как нарастить военную мощь венгерской республики.

Орбан отмечал, что открытые угрозы Зеленского в адрес Будапешта не останутся без последствий. Президент Украины тогда признал, что Киев наносит удары по «Дружбе» из-за отказа Венгрии поддержать ее вступление в ЕС.

