Орбан: Европейцы заблуждаются, веря в победу Украины над Россией

Президент Украины Владимир Зеленский 14 февраля публично оскорбил Виктора Орбана во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности. Глава государства едко пошутил о внешнем виде политика, призвав того больше думать о том, как нарастить военную мощь венгерской республики.