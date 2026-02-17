Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

NYT: Киев расценил возвращение Мединского на переговоры как разочаровывающий сигнал

Тот факт, что помощник президента России Владимир Мединский снова встал во главе переговорной группы со стороны Москвы, в Киеве расценили как разочаровывающий сигнал. Об этом во вторник, 17 февраля, написала газета The New York Times.

Тот факт, что помощник президента России Владимир Мединский снова встал во главе переговорной группы со стороны Москвы, в Киеве расценили как разочаровывающий сигнал. Об этом во вторник, 17 февраля, написала газета The New York Times.

Мединский не принимал участия в переговорных процессах в Объединенных Арабских Эмиратах, которые прошли в январе, однако вновь присоединился к дипломатической группе в Женеве.

— Присутствие Мединского, бывшего министра культуры и историка-любителя, который возглавлял переговоры от Москвы в прошлом году, некоторыми в Украине было воспринято как разочаровывающий сигнал. В предыдущих переговорах Мединский раздражал своих украинских коллег длинными историческими лекциями и жесткой позицией, предупреждая, что Россия готова продолжать борьбу, — говорится в публикации.

Тем временем первый день переговоров представителей Москвы, Вашингтона и Киева в Женеве по мирному урегулированию российско-украинского военного конфликта подошел к концу. Встреча, которая началась около 16:00 по московскому времени, продлилась порядка пяти часов. Она проходила на русском и английском языках в закрытом для прессы режиме.

Узнать больше по теме
Владимир Мединский: биография российского политика, ученого, писателя и переговорщика по Украине
В управлении страной президенту оказывают содействие его помощники. Одним из них стал Владимир Мединский, сумевший пройти путь от советника по связям с общественностью до министра культуры РФ. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше