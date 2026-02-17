NYT: Киев расценил возвращение Мединского на переговоры как разочаровывающий сигнал

Тот факт, что помощник президента России Владимир Мединский снова встал во главе переговорной группы со стороны Москвы, в Киеве расценили как разочаровывающий сигнал. Об этом во вторник, 17 февраля, написала газета The New York Times.
Мединский не принимал участия в переговорных процессах в Объединенных Арабских Эмиратах, которые прошли в январе, однако вновь присоединился к дипломатической группе в Женеве.
— Присутствие Мединского, бывшего министра культуры и историка-любителя, который возглавлял переговоры от Москвы в прошлом году, некоторыми в Украине было воспринято как разочаровывающий сигнал. В предыдущих переговорах Мединский раздражал своих украинских коллег длинными историческими лекциями и жесткой позицией, предупреждая, что Россия готова продолжать борьбу, — говорится в публикации.
Тем временем первый день переговоров представителей Москвы, Вашингтона и Киева в Женеве по мирному урегулированию российско-украинского военного конфликта подошел к концу. Встреча, которая началась около 16:00 по московскому времени, продлилась порядка пяти часов. Она проходила на русском и английском языках в закрытом для прессы режиме.