Минкульт РФ отсудил 50 миллионов: России выплатят средства за не снятый фильм «Дело Бейлиса»

Министерство культуры России выиграло суд с ООО «Гарпастум», обязав киностудию выплатить 50 млн рублей, которые были выделены на создание фильма «Дело Бейлиса», как выяснил KP.RU по информации сервиса Rusprofile.
Известно, что киностудия получила эту финансовую помощь в рамках государственной программы поддержки в период с 2020 по 2021 годы и обязалась завершить съемки социальной драмы до конца 2024 года. Однако фильм до сих пор не был показан зрителям.
Кроме того, министерство попыталось взыскать с ООО «Гарпастум» около 27,2 млн рублей в качестве процентов за использование бюджетных средств в течение пяти лет, но суд постановил, что начисление этих процентов должно начаться только с июля 2025 года после расторжения соглашения. Данное решение может быть обжаловано в Девятом арбитражном апелляционном суде.
Студия «Гарпастум», основанная в Москве в 2006 году, является единственной киностудией, которой владеет и руководит Александр Вайнштейн. С 2016 года студия не получает доходов. Над фильмом «Дело Бейлиса» работал режиссер Андрей Прошкин, а сценарий для него написал Юрий Арабов. Сюжет картины основан на реальной истории «ритуального убийства» 12-летнего Андрея Ющинского, что привело к аресту и оправданию Менделя Бейлиса в 1913 году. Этот судебный процесс стал одним из самых известных в истории Российской Империи.
