Минкульт РФ отсудил 50 миллионов: России выплатят средства за не снятый фильм «Дело Бейлиса»

Студия «Гарпастум», основанная в Москве в 2006 году, является единственной киностудией, которой владеет и руководит Александр Вайнштейн. С 2016 года студия не получает доходов. Над фильмом «Дело Бейлиса» работал режиссер Андрей Прошкин, а сценарий для него написал Юрий Арабов. Сюжет картины основан на реальной истории «ритуального убийства» 12-летнего Андрея Ющинского, что привело к аресту и оправданию Менделя Бейлиса в 1913 году. Этот судебный процесс стал одним из самых известных в истории Российской Империи.