В Ростове рассмотрят дело бывшего замначальника МЧС Краснодарского края

В Пролетарском районном суде Ростова-на-Дону рассмотрят уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Об этом сообщает Четвертый кассационный суд общей юрисдикции.
— По информации Генпрокуратуры, связи обвиняемого среди высших должностных лиц Краснодарского края угрожают объективности и беспристрастности правосудия. В целях исключения возможного вмешательства приняли решение передать дело в Пролетарский районный суд города Ростова-на-Дону, — говорится на сайте инстанции.
Известно, что на скамье подсудимых, кроме экс-руководителя, также находится его доверенное лицо. Подозреваемым инкриминируют организацию и пособничество в покушении на убийство (ч. 3, 4 и 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ и ч. 1, 3, 4 и 5 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ).
