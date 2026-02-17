В Ростове рассмотрят дело бывшего замначальника МЧС Краснодарского края

Известно, что на скамье подсудимых, кроме экс-руководителя, также находится его доверенное лицо. Подозреваемым инкриминируют организацию и пособничество в покушении на убийство (ч. 3, 4 и 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ и ч. 1, 3, 4 и 5 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ).