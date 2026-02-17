«Не волновалась»: Петросян поделилась впечатлениями от короткого проката на ОИ

Аделия Петросян выступила под песни «Billie Jean» и «They Don’t Care About Us» легенды поп-музыки Майкла Джексона. Спортсменка чисто исполнила двойной аксель, тройной лутц и каскад из тройного флипа и тройного тулупа. Судьи оценили прокат трехкратной чемпионки России на 72,89 балла. Для участия в произвольной программе, которая запланирована на 19 февраля, Петросян потребуется занять место не ниже 24‑го.