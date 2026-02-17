«Не волновалась»: Петросян поделилась впечатлениями от короткого проката на ОИ

Российская фигуристка Аделия Петросян во вторник, 17 февраля, рассказала, что прокат короткой программы на Олимпийских играх в Италии прошел спокойно и она получила огромное удовольствие от выступления.
— По ощущениям все прошло спокойно. Я получала огромное удовольствие от проката, и все зрители, надеюсь, тоже. Не волновалась. Очень рада получить такие положительные эмоции, — высказалась спортсменка, слова которой приводит Telegram-канал «Тулуп Тутберидзе».
Она добавила, что получила «очень хорошие баллы».
Аделия Петросян выступила под песни «Billie Jean» и «They Don’t Care About Us» легенды поп-музыки Майкла Джексона. Спортсменка чисто исполнила двойной аксель, тройной лутц и каскад из тройного флипа и тройного тулупа. Судьи оценили прокат трехкратной чемпионки России на 72,89 балла. Для участия в произвольной программе, которая запланирована на 19 февраля, Петросян потребуется занять место не ниже 24‑го.
Днем ранее, 16 февраля, российская фигуристка Елизавета Туктамышева высоко оценила первую олимпийскую тренировку Петросян, отметив, что ее прокат был красивым и насыщенным.