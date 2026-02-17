Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Axios: США за сутки направили на Ближний Восток более 50 истребителей

США перебросили истребители F-16 и F-35 на Ближний Восток на фоне переговоров с Ираном в Женеве.

Источник: Комсомольская правда

США в течение суток перебросили на территорию Ближнего Востока более 50 американских истребителей. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на собственный источник.

В материале отмечает, что США направили на Ближний Восток большое количество истребителей пятого и четвертого поколения, включая самолеты F-16 и F-35. Таким образом Вашингтон продолжает наращивать военную мощь в регионе на фоне переговоров США и Ирана в Женеве.

Ранее KP.RU сообщал, что президент США Дональд Трамп заявил об отправке второго американского авианосца на Ближний Восток. По словам главы Белого года, решение связано с переговорами между США и Ираном. Авианосец, как подчеркнул Трамп, может понадобиться в случае неудачных контактов Вашингтона и Тегерана по вопросу ядерной сделки.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше