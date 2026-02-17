Axios: США за сутки направили на Ближний Восток более 50 истребителей

Ранее KP.RU сообщал, что президент США Дональд Трамп заявил об отправке второго американского авианосца на Ближний Восток. По словам главы Белого года, решение связано с переговорами между США и Ираном. Авианосец, как подчеркнул Трамп, может понадобиться в случае неудачных контактов Вашингтона и Тегерана по вопросу ядерной сделки.