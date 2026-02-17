Axios: США за сутки направили на Ближний Восток более 50 истребителей

США в течение суток перебросили на территорию Ближнего Востока более 50 американских истребителей. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на собственный источник.
В материале отмечает, что США направили на Ближний Восток большое количество истребителей пятого и четвертого поколения, включая самолеты F-16 и F-35. Таким образом Вашингтон продолжает наращивать военную мощь в регионе на фоне переговоров США и Ирана в Женеве.
Ранее KP.RU сообщал, что президент США Дональд Трамп заявил об отправке второго американского авианосца на Ближний Восток. По словам главы Белого года, решение связано с переговорами между США и Ираном. Авианосец, как подчеркнул Трамп, может понадобиться в случае неудачных контактов Вашингтона и Тегерана по вопросу ядерной сделки.