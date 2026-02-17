Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российского вратаря Станислава Бережного дисквалифицировали за допинг в АХЛ

Российского вратаря американского хоккейного клуба «Рокфорд Айсхогс» Станислава Бережного дисквалифицировали на 20 матчей из-за допинга. Об этом во вторник, 17 февраля, сообщили в пресс-службе Американской хоккейной лиги, на уровне который выступают «Айсхогс».

Российского вратаря американского хоккейного клуба «Рокфорд Айсхогс» Станислава Бережного дисквалифицировали на 20 матчей из-за допинга. Об этом во вторник, 17 февраля, сообщили в пресс-службе Американской хоккейной лиги, на уровне который выступают «Айсхогс».

Следующая игра, на которой сможет присутствовать Бережной, состоится 11 апреля.

Кроме того, вместе с российским хоккеистом на такой же срок дисквалифицировали нападающего клуба «Коачелла Вэлли Файрбердс» Дэвида Гойетта — его следующая игра в составе команды пройдет 10 апреля, говорится в материале.

В нынешнем сезоне 22-летний российский вратарь отыграл за клуб 15 встреч, из них пять завершились победами, а личная статистика Бережного составила 88,8 процента отраженных бросков.

2 февраля стало известно, что итальянская биатлонистка Ребекка Пасслер получила положительный результат допинг-теста накануне Олимпийских игр, которые сейчас проходят в Милане. В пробе спортсменки нашли «Летрозол», который могут использовать для снижения уровня эстрогена при приеме анаболических стероидов.