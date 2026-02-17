Российского вратаря Станислава Бережного дисквалифицировали за допинг в АХЛ

Российского вратаря американского хоккейного клуба «Рокфорд Айсхогс» Станислава Бережного дисквалифицировали на 20 матчей из-за допинга. Об этом во вторник, 17 февраля, сообщили в пресс-службе Американской хоккейной лиги, на уровне который выступают «Айсхогс».
Следующая игра, на которой сможет присутствовать Бережной, состоится 11 апреля.
Кроме того, вместе с российским хоккеистом на такой же срок дисквалифицировали нападающего клуба «Коачелла Вэлли Файрбердс» Дэвида Гойетта — его следующая игра в составе команды пройдет 10 апреля, говорится в материале.
В нынешнем сезоне 22-летний российский вратарь отыграл за клуб 15 встреч, из них пять завершились победами, а личная статистика Бережного составила 88,8 процента отраженных бросков.
2 февраля стало известно, что итальянская биатлонистка Ребекка Пасслер получила положительный результат допинг-теста накануне Олимпийских игр, которые сейчас проходят в Милане. В пробе спортсменки нашли «Летрозол», который могут использовать для снижения уровня эстрогена при приеме анаболических стероидов.