В Казани тестируют двух роботов для уборки улиц от снега

Пара машин способна заменить труд 20−30 дворников, сообщили разработчики.

Источник: Аргументы и факты

В Казани проводят испытания двух роботов, предназначенных для очистки улиц от снега, сообщи в своем Telegram-канале Минпромторг РФ.

В ведомстве рассказали, что роботы работают в паре — один сгребает снег, а второй, двигаясь следом, отбрасывает его в сторону и разравнивает дорогу.

Расчистка площадки 100×50 метров с использованием роботов занимает пять минут, а ширина захвата позволяет очистить проезд за два прохода, сообщили в министерстве. Гусеничное шасси и вес 500 кг обеспечивают работу устойчивость на снегу и маневренность на непростых участках. Машины рассчитаны на работу в течение восьми часов, они способны выполнять свои функции при температуре от −25°C до +50°C и могут развивать скорость — до 20 километров в час.

Сообщается, что роботов разработала казанская ГК «Аванти», которая изначально занималась производством наземных дронов для использования в зоне СВО. Впоследствии компания приняла решение адаптировать их и под гражданские цели. Разработчики утверждают, что пара таких машин способна заменить труд 20−30 дворников.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что внедрение беспилотных технологий в различные сферы жизни является не модным трендом, а необходимостью.