В Казани тестируют двух роботов для уборки улиц от снега

Расчистка площадки 100×50 метров с использованием роботов занимает пять минут, а ширина захвата позволяет очистить проезд за два прохода, сообщили в министерстве. Гусеничное шасси и вес 500 кг обеспечивают работу устойчивость на снегу и маневренность на непростых участках. Машины рассчитаны на работу в течение восьми часов, они способны выполнять свои функции при температуре от −25°C до +50°C и могут развивать скорость — до 20 километров в час.