Сергей Безруков показал, как готовит любимые блины

Ранее Безруков выступил с опровержением информации о своих карьерных амбициях. Известный актер заявил, что не планирует выдвигать кандидатуру на пост ректора Школы-студии МХАТ. Артист признался, занятости по преподаванию во ВГИКе, руководству театром и гастролей ему «вполне достаточно». Также сообщалось, что Ирина Безрукова приняла решение взять продолжительный отпуск и отправилась на отдых в Таиланд. Она объяснила, что проживание сильных эмоций — суть её профессии, будь то кино, спектакли или проекты на пределе сил.