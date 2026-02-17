Ричмонд
Сергей Безруков показал, как готовит любимые блины

Актёр Сергей Безруков присоединился к празднованию Масленицы и поделился с поклонниками домашним видео. На своей официальной странице VK артист продемонстрировал процесс приготовления любимого лакомства.

Безруков готовит блины. Видео © VK / БЕЗРУКОВ.

«С широкой Масленицей», — подписал Безруков.

На кадрах запечатлено, как знаменитость ловко управляется со сковородой и выкладывает готовые изделия стопкой. Особое внимание в ролике он уделил подаче блюда. Сергей признался, что его гастрономическим фаворитом являются блины с икрой — именно этот вариант стал главным в его масленичном меню. Поклонники тут же отреагировали на аппетитный пост, оценив кулинарные навыки кумира и его праздничное настроение.

Ранее Безруков выступил с опровержением информации о своих карьерных амбициях. Известный актер заявил, что не планирует выдвигать кандидатуру на пост ректора Школы-студии МХАТ. Артист признался, занятости по преподаванию во ВГИКе, руководству театром и гастролей ему «вполне достаточно». Также сообщалось, что Ирина Безрукова приняла решение взять продолжительный отпуск и отправилась на отдых в Таиланд. Она объяснила, что проживание сильных эмоций — суть её профессии, будь то кино, спектакли или проекты на пределе сил.

