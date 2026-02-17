«Не могу сказать, что ожидала»: Аделия Петросян высказалась об оценках за прокат

Фигуристка из России Аделия Петросян во вторник, 17 февраля, рассказала о том, что рада прокату и оценкам после выступления в короткой программе на Олимпийских играх в Италии. Она призналась, что совсем не волновалась перед выступлением.
— Хорошие очень баллы. Я не могу сказать, что ожидала. Прокручивала свой прокат в голове и загадала получить от 72 до 74. В итоге где-то посередине, — передает слова спортсменки Okko.
Петросян выступила под песни «Earth’s Song», «Billie Jean» и «They Don’t Care About Us» Майкла Джексона. Спортсменка чисто исполнила двойной аксель, тройной лутц и каскад из тройного флипа и тройного тулупа.
Судьи оценили прокат трехкратной чемпионки России на 72,89 балла. Для участия в произвольной программе, которая запланирована на 19 февраля, Петросян потребуется занять место не ниже 24‑го. Фигуристка рассказала, что прокат прошел спокойно и она получила огромное удовольствие от выступления.
Днем ранее, 16 февраля, российская фигуристка Елизавета Туктамышева высоко оценила первую олимпийскую тренировку Петросян, отметив, что ее прокат был красивым и насыщенным.