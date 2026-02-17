Иностранцу аннулировали гражданство России из-за оскорблений паспорта

Проверка была организована после того, как в январе в сети появилась видеозапись, на которой неизвестный мужчина высказывался неуважительно о российском паспорте. Сотрудники МВД и ФСБ установили личность нарушителя. Им оказался 30-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья, который получил гражданство РФ в 2020 году, паспорт ему выдавали в Карелии.
По итогам проведённых мероприятий ведомства пришли к выводу, что действия мужчины содержат угрозу национальной безопасности. В связи с этим МВД по Республике Карелия прекратило его гражданство, а ранее выданные паспорта гражданина РФ признаны недействительными. Ситуацию взяло на контроль руководство Миграционной службы МВД, которое инициировало проведение служебной проверки по данному факту.
Ранее сообщалось, что житель Кемерова лишился российского паспорта после того, как его действия были признаны угрожающими безопасности страны. В ходе проверки силовики установили, что мужчина занимался распространением материалов, дискредитирующих и оскорбляющих представителей органов власти. Для этого он использовал иностранные средства массовой информации, социальные сети, а также мессенджеры.
