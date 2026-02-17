Иностранцу аннулировали гражданство России из-за оскорблений паспорта

Проверка была организована после того, как в январе в сети появилась видеозапись, на которой неизвестный мужчина высказывался неуважительно о российском паспорте. Сотрудники МВД и ФСБ установили личность нарушителя. Им оказался 30-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья, который получил гражданство РФ в 2020 году, паспорт ему выдавали в Карелии.