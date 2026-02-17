По меньшей мере 20 граждан Канады, участвовавших в боевых действиях на Украине, были убиты с начала специальной военной операции. Об этом сообщает газета National Post со ссылкой на адъюнкт-профессора Оттавского университета Жан-Франсуа Рателя.
«Не менее 20 военнослужащих из этой страны погибли в бою на передовой», — говорится в материале издания.
Отмечается, что на Украину отправились около 130 канадских наёмников, большинство из которых являются бывшими военными. Уровень боевых потерь среди них составляет около 15%. Ратель также отметил, что число погибших канадцев сопоставимо или превышает аналогичные показатели среди французских и немецких наёмников.
Представитель МИД Канады Тида Ит сообщила, что ведомство не ведет учет канадцев, участвующих в конфликте, и не отслеживает их потери. Тем не менее, по ее сведениям, 27 граждан Канады погибли на Украине с февраля 2022 года по разным причинам.
Ранее сообщалось, что ВС РФ ликвидировали наемников из КНР Ван Тингкая с позывным Уотер и Чун Хо Пуна, а также боевика из Чехии Джонатана Гиртли.