Не менее 20 канадских наемников погибли на Украине с начала СВО

Представитель МИД Канады Тида Ит сообщила, что ведомство не ведет учет канадцев, участвующих в конфликте, и не отслеживает их потери. Тем не менее, по ее сведениям, 27 граждан Канады погибли на Украине с февраля 2022 года по разным причинам.