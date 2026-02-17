Шансон в крови: в 51 год умер автор песен Михаила Круга Владимир Бочаров

17 февраля 2026 года на 52-м году жизни умер поэт, композитор и певец, чьи песни стали классикой жанра шансона и городского романса, Владимир Бочаров.
О кончине Бочарова сообщила Ирина Круг, его песни вошли в ее первый альбом.
Печальную новость о кончине артиста сообщила в соцсетях вдова Михаила Круга, Ирина Круг.
«Ушел из жизни Владимир Бочаров. Светлой души человек, замечательный музыкант и подлинный талант жанра городского романса! Именно благодаря его искренним и гениальным песням началась моя большая творческая жизнь. “Дорога от души к душе”, “Первая осень разлуки”», — заявила Круг.
Поблагодарив Владимира за его творчество, Ирина Круг выразила соболезнования родным и близким: «Память о тебе и о твоих красивых песнях навсегда останутся в моем сердце. Искренне соболезную родным и близким».
В возрасте 18 лет Владимир получил тяжелую травму.
Владимир Бочаров родился 8 ноября 1974 года в Воронеже. Его жизнь круто изменилась в 18 лет из-за несчастного случая на отдыхе. Неудачный прыжок с тарзанки на турбазе привел к тяжелейшей травме — он ударился головой о дно реки.
Последовала череда сложнейших операций. Кроме того, во время одной из процедур, при попытке переложить молодого человека на каталку, его уронили, вновь сломав шею.
«Волею судьбы на данный момент я лишен возможности ходить, что явилось результатом травмы позвоночника. Но не теряю надежды вновь стать на ноги», — с неизменным оптимизмом говорил о себе Владимир впоследствии.
В Воронеже самобытного музыканта признали исполнителем года.
Спасаясь от горькой реальности, Владимир нашел себя в творчестве. Он начал писать песни — искренние и глубокие. Поначалу записи расходились только среди знакомых, но очень скоро о самобытном музыканте из Воронежа заговорили.
Талант был признан на официальном уровне уже в 1999 году, когда по версии «Русского Радио» в Воронеже Владимир Бочаров был признан победителем в номинации «Исполнитель года».
Весной 2000 года музыкант записал свой дебютный альбом «До свидания, Колыма». В течение двух следующих лет вышли еще два диска, которые окончательно сформировали его уникальный стиль.
Песни Бочарова исполняли Михаил Круг и его вдова Ирина.
Именно тексты Бочарова поразили мэтра жанра — Михаила Круга. До своей гибели 1 июля 2002 года Михаил успел включить в свой репертуар и исполнить три композиции воронежского композитора: «Первая красавица», «Чифирнуть бы ништяк» и «Раз-два-три…».
После ухода Михаила Круга именно Владимир Бочаров стал одним из главных авторов для Ирины Круг. Большой цикл его песен она включила в свой репертуар. Их творческий союз увенчался дуэтом — вместе они записали и сняли клип на композицию «Не надо слов».
Песни Владимира Бочарова также исполняли такие звезды жанра, как Александр Кальянов и Александр Устюгов.
Владимир являлся многократным лауреатом Фестиваля памяти Михаила Круга в Твери. А с 2011 года взял на себя роль организатора и председателя жюри фестиваля шансона «Старый двор» в родном Воронеже, помогая открывать новые имена.
Личная жизнь.
Всю жизнь рядом с Владимиром была его жена Инна. Они познакомились, когда она была еще студенткой, и с первой встречи он влюбился. Именно ее поддержка помогла артисту пережить сложнейшую операцию, сделанную несколько лет назад в Германии.
Дата и место прощания.
Церемония прощания с Владимиром Бочаровым состоится 18 февраля 2026 года в 09:15 в храме св. Архистратига Михаила на Юго-Западном кладбище города Воронежа.