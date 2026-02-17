Тайконавты устроили пир в честь китайского Нового года: пельмени и мороженое летали по станции

Новогоднее застолье в космосе. Видео © Telegram/ Юань да Марья.
Космонавты превратили кабину в импровизированный банкетный зал, где царила невесомость. Они весело ловили улетающие в воздухе пельмени, превращая трапезу в увлекательную игру. Завершилось празднование дегустацией мороженого, а утолить жажду помогал чай из тюбиков.
