Тайконавты устроили пир в честь китайского Нового года: пельмени и мороженое летали по станции

Экипаж китайской космической станции «Тяньгун» отпраздновал наступление Праздника весны, традиционно именуемого китайским Новым годом. Видеоматериалы, запечатлевшие торжества в условиях невесомости, были опубликованы в телеграм-канале «Юань да Марья».

Источник: Life.ru

Новогоднее застолье в космосе. Видео © Telegram/ Юань да Марья.

Космонавты превратили кабину в импровизированный банкетный зал, где царила невесомость. Они весело ловили улетающие в воздухе пельмени, превращая трапезу в увлекательную игру. Завершилось празднование дегустацией мороженого, а утолить жажду помогал чай из тюбиков.

Ранее Life.ru сообщал, что пользователи VK Видео смогут в прямом эфире увидеть праздничный гала-концерт из Пекина, который пройдёт в рамках фестиваля «Китайский Новый год в Москве». Трансляция будет доступна эксклюзивно на платформе, а в столице выступление покажут на большом экране, установленном на Манежной площади.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.