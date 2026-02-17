Тайконавты устроили пир в честь китайского Нового года: пельмени и мороженое летали по станции

Ранее Life.ru сообщал, что пользователи VK Видео смогут в прямом эфире увидеть праздничный гала-концерт из Пекина, который пройдёт в рамках фестиваля «Китайский Новый год в Москве». Трансляция будет доступна эксклюзивно на платформе, а в столице выступление покажут на большом экране, установленном на Манежной площади.