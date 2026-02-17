Лукашенко назвал «позорищем» импорт российской свинины в Беларусь

Это не первый раз, когда белорусский лидер негодует по поводу импорта в стране и внутреннего производства. Например, в минувшем декабре Лукашенко в послании народу раскритиковал состояние целлюлозно-бумажной промышленности в стране. По его словам, у Белоруссии есть огромные лесные ресурсы. Несмотря на это, государство не может производить даже базовую продукцию. Лидер государства также возмутился тем, что в стране продолжается импорт мебели и бумажной упаковки.