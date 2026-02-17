Ричмонд
Лукашенко назвал «позорищем» импорт российской свинины в Беларусь

Тот факт, что Белоруссии приходится завозить свинину из России — «позорище». С таким заявлением во вторник, 17 февраля, выступил президент республики Александр Лукашенко.

— Ты посмотри, что по свинине. Мы же с России завозим свинину. Позорище! Беларусь завозит свинину, — приводит его слова Telegram-канал «Пул Первого».

Это не первый раз, когда белорусский лидер негодует по поводу импорта в стране и внутреннего производства. Например, в минувшем декабре Лукашенко в послании народу раскритиковал состояние целлюлозно-бумажной промышленности в стране. По его словам, у Белоруссии есть огромные лесные ресурсы. Несмотря на это, государство не может производить даже базовую продукцию. Лидер государства также возмутился тем, что в стране продолжается импорт мебели и бумажной упаковки.

В мае прошлого года Александр Лукашенко признал нехватку картофеля в магазинах страны. Глава государства объяснил возникшие проблемы действиями фермеров, которые якобы реализовали весь урожай в Россию, где также наблюдался дефицит.

19 сентября президент выступил с инициативой решить проблему картофеля по-военному, при этом сохранив его в надлежащем виде. Он рассказал, что 2025 год стал самым неурожайным в Гродненской области, картофеля оказалось «меньше, чем во все годы».

Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
