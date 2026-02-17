Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бесплатные презервативы с ОИ начали продавать в интернете более чем за € 100

На онлайн-площадках Италии разгорелась необычная спекуляция: презервативы с символикой зимних Олимпийских игр-2026 перепродают по цене свыше 100 евро за упаковку. Об ажиотаже сообщает Corriere della Sera.

По данным журналистов, стоимость одного изделия в брендированной упаковке достигает 105 евро. Причина — резкий дефицит: бесплатные контрацептивы, предназначенные для спортсменов в официальных пунктах выдачи, закончились всего за три дня.

Оргкомитет Игр в Милане и Кортине-д’Ампеццо признал проблему и пообещал срочно её решить. В олимпийские деревни планируют доставить дополнительную партию — около 5 тысяч изделий. Изначально запасы на этой Олимпиаде оказались значительно меньше, чем на предыдущих Играх — всего 10 тысяч штук. Для сравнения: в Сочи и Ванкувере подготовили по 100 тысяч единиц, а в Пхёнчхане — около 110 тысяч.

Напомним, 14 февраля в Олимпийской деревне в Кортина-д’Ампеццо закончились бесплатные презервативы для спортсменов. Их разобрали всего за три дня после старта Игр. Всего для атлетов заготовили 10 тысяч презервативов. Олимпийские игры в Италии завершатся 22 февраля.

Всё о победах, рекордах и спортивных интригах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.