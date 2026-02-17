Бесплатные презервативы с ОИ начали продавать в интернете более чем за € 100

По данным журналистов, стоимость одного изделия в брендированной упаковке достигает 105 евро. Причина — резкий дефицит: бесплатные контрацептивы, предназначенные для спортсменов в официальных пунктах выдачи, закончились всего за три дня.
Оргкомитет Игр в Милане и Кортине-д’Ампеццо признал проблему и пообещал срочно её решить. В олимпийские деревни планируют доставить дополнительную партию — около 5 тысяч изделий. Изначально запасы на этой Олимпиаде оказались значительно меньше, чем на предыдущих Играх — всего 10 тысяч штук. Для сравнения: в Сочи и Ванкувере подготовили по 100 тысяч единиц, а в Пхёнчхане — около 110 тысяч.
