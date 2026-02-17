На дорогах Подмосковья появились «избитые» попутчики, пытающиеся развести водителей

В Московской области зафиксирован рост числа дорожных мошенников. Видео © Telegram / SHOT.
Действуют злоумышленники по одному и тому же сценарию: человек, притворяющийся пострадавшим, просит довезти его до больницы. Вскоре автомобиль подрезают и блокируют сообщники лжепациента, которые начинают обвинять водителя в избиении и похищении человека. Угрожая физической расправой, они требуют денежного возмещения, а в некоторых случаях, по словам очевидцев, подбрасывают в салон наркотики и вызывают полицию.
Спастись от мошенников можно простым способом: необходимо заблокировать двери и предложить вызвать скорую помощь и полицию прямо на место. В подавляющем большинстве случаев подставной пассажир начинает давить на жалость и отказываться от медицинской помощи под различными предлогами, настаивая именно на поездке. Если человек ведёт себя подозрительно, не даёт прямых ответов и использует обтекаемые формулировки, водителям рекомендуют немедленно сообщать о ситуации в экстренные службы и покидать место происшествия.
Ранее в Удмуртии, а также ещё в трёх регионах России, была пресечена деятельность организованной группы из 17 человек, причастной к мошенничеству в сфере стоматологических услуг. Злоумышленников подозревают в том, что они убеждали пациентов лечить зачастую абсолютно здоровые зубы и оформлять для этого крупные кредиты.
