На дорогах Подмосковья появились «избитые» попутчики, пытающиеся развести водителей

Спастись от мошенников можно простым способом: необходимо заблокировать двери и предложить вызвать скорую помощь и полицию прямо на место. В подавляющем большинстве случаев подставной пассажир начинает давить на жалость и отказываться от медицинской помощи под различными предлогами, настаивая именно на поездке. Если человек ведёт себя подозрительно, не даёт прямых ответов и использует обтекаемые формулировки, водителям рекомендуют немедленно сообщать о ситуации в экстренные службы и покидать место происшествия.