Союз ветеранов отправил на СВО кухню-столовую и подарки бойцам к 23 февраля

17 февраля Российский Союз ветеранов и общественное движение «Наша Zабота» отправили из Москвы в зону СВО кухню-столовую и подарки бойцам ко Дню защитника Отечества.
Российский Союз ветеранов помогает отгружать необходимые вещи для бойцов в зоне спецоперации. В этот раз волонтер и ветеран военной службы Алексей Петров (фамилия изменена по просьбе героя. — «ВМ») предоставил бойцам кухню-столовую на 50 человек со всей необходимой мебелью, столовыми приборами, кухонной техникой, холодильниками, плитами и духовками.
— Я рад, что есть возможность помогать и совершать добрые дела. Каждый помогает как может. Сегодня это важно как никогда, — поделился Алексей Петров.
В большом контейнере поместилось огромное количество мебели. Все это переложат в грузовик и отправят бойцам.
— Парни идут вперед. Сегодня они в одном месте, а завтра уже идут вперед. Соответственно, им нужна новая мебель, чтобы на новом месте обосноваться. Не будешь же перетаскивать это все с собой. Поэтому эта поставка необходима, — рассказала руководитель общественного движения «Наша Zабота» и пресс-секретарь Российского Союза ветеранов Наталья Шевелева.
Помощь Союз ветеранов оказывает регулярно: каждую неделю отправляют несколько «КамАЗов» с вещами. Совместно с движением «Наша Zабота» он объединил вокруг себя не только ветеранов, которые всячески поддерживают бойцов и помогают им, но и собирают, как говорится, с миру по нитке. Так, ко Дню защитника Отечества волонтеры собрали подарочные наборы: носки, пастилу и домашнее печенье.
— Нашим ребятам мы формируем помощь все вместе. Благодарим Бога, когда знаем, что они в тепле, обуты, одеты и нас добрым словом вспоминают, — добавила Наталья Шевелева.
Каждый в движении находит свою нишу, где и чем он помогает. Так, постоянно звонят автоволонтеры, которые готовы помогать с машинами для отгрузки. Кто может вязать — вяжет, кто занимается ремонтом техники — помогает восстановить оборудование, которое можно будет отправить бойцам. В 2022 году фонду и волонтерам удалось за пару дней собрать целую фуру одеял по просьбе бойцов. Бывает так, что Наталье звонят люди, узнавшие о фонде через сарафанное радио, и предлагают свои услуги или вещи. Один волонтер со своей пасеки привозил мед, другая девушка закупала орехи. Потом мед и орехи фасовали по маленьким баночкам и тоже отправляли ребятам.
— Помню, надо было отправить помощь в село, где живет 500 человек. С инфраструктурой там были проблемы, людям не хватало элементарных вещей. Мы составили список, едем. Мне звонит женщина, которая должна была распределять эти вещи. Спросила, сколько будет человек, а когда мы приехали, они со всего села собрали посуду, чашки, чтобы встретить нас с чаем. Слезы сдержать не получилось, — поделилась Наталья.
Часто запросы на помощь для мирных жителей приходят от самих военных. Поддерживая друг друга и оставаясь человечным, мы с каждым днем приближаем Победу — с таким посылом помогают волонтеры. Скоро от движения стартует акция «Бабушкина аптечка». Все желающие могут собирать лекарства для людей на освобожденных территориях, где нет аптек, больниц и поликлиник. Главное, чтобы у лекарств был хороший срок годности.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Виталий Азаров, председатель Общероссийской общественной организации ветеранов «Российский Союз ветеранов», генерал-полковник:
— Российский Союз ветеранов объединяет более 5,5 миллиона человек в нашей стране. Организация остается ведущим учреждением, которое определяет ритм и темп работы ветеранов всей нашей Великой Родины. Минобороны РФ делает все, чтобы наши бойцы ни в чем не нуждались. А мы помогаем им, как можем. Важно дать бойцам, оказавшимся, по сути, оторванным от остального мира, понять, что Родина их любит, уважает и посылает им все, что нужно. Как и в годы Великой Отечественной, мы отправляем им подарки к 23 Февраля.