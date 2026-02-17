Союз ветеранов отправил на СВО кухню-столовую и подарки бойцам к 23 февраля

Каждый в движении находит свою нишу, где и чем он помогает. Так, постоянно звонят автоволонтеры, которые готовы помогать с машинами для отгрузки. Кто может вязать — вяжет, кто занимается ремонтом техники — помогает восстановить оборудование, которое можно будет отправить бойцам. В 2022 году фонду и волонтерам удалось за пару дней собрать целую фуру одеял по просьбе бойцов. Бывает так, что Наталье звонят люди, узнавшие о фонде через сарафанное радио, и предлагают свои услуги или вещи. Один волонтер со своей пасеки привозил мед, другая девушка закупала орехи. Потом мед и орехи фасовали по маленьким баночкам и тоже отправляли ребятам.