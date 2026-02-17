Конькобежка Лердам заработала более $1 млн, показав бюстгальтер на Олимпиаде

Лердам завоевала золотую медаль на дистанции 1000 метров на Олимпиаде. Сразу после финиша спортсменка расстегнула олимпийский костюм, продемонстрировав белый бюстгальтер Nike. Фотографии момента попали в СМИ, а компания Nike вскоре представила их почти 300 миллионам своих подписчиков в социальных сетях. По оценке эксперта, за такую неформальную рекламу спортсменка могла получить от бренда сумму, превышающую миллион долларов.
«Что касается Nike, я подозреваю, что речь идёт о сумме более 1 миллиона долларов», — заявила де Лат.
Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка из Нидерландов Ютта Лердам высоко оценила работу бывшего главного тренера сборной России по конькобежному спорту Константина Полтавца. Спортсменка назвала специалиста потрясающим, отметив, что они работают вместе с 2020 года.
