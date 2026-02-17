Конькобежка Лердам заработала более $1 млн, показав бюстгальтер на Олимпиаде

Лердам завоевала золотую медаль на дистанции 1000 метров на Олимпиаде. Сразу после финиша спортсменка расстегнула олимпийский костюм, продемонстрировав белый бюстгальтер Nike. Фотографии момента попали в СМИ, а компания Nike вскоре представила их почти 300 миллионам своих подписчиков в социальных сетях. По оценке эксперта, за такую неформальную рекламу спортсменка могла получить от бренда сумму, превышающую миллион долларов.