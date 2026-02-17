Фотографии редкого солнечного затмения в Антарктиде появились в Сети

Арктический и антарктический научно-исследовательский институт во вторник, 17 февраля, опубликовал фотографии кольцеобразного полного солнечного затмения, которое можно было увидеть в Антарктиде.
— В 15:13 Луна закрыла примерно 0,963 диаметра солнечного диска, оставив видимой тонкую «кольцевую» часть Солнца. Фаза полного затмения длилась 2 минуты 19 секунд, а общая продолжительность затмения составила около четырех с половиной часов, — говорится в сообщении.
Ученые объяснили, что такое затмение возникает когда Луна находится достаточно далеко от Земли, чтобы не закрыть Солнце полностью. В этот момент яркий ободок звезды создает впечатляющий эффект, но не позволяет увидеть ни корону, ни звезды вблизи, передает Telegram-канал института.
По словам представителей лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, солнечное затмение можно было увидеть с российской антарктической станции «Мирный» и исследовательской станции «Дейвис», которая принадлежит Австралии. Луна полностью соединилась с Солнцем и образовала на небе огненное кольцо примерно в 14:44.