Джанабаева разгневала подписчиков снимком с Валерием Меладзе 20-летней давности

Сначала 46-летняя певица разместила актуальное фото, где её муж запечатлён с благородной сединой в бороде, а сама Джанабаева позирует без броского макияжа. Подпись под этим снимком гласила: «Это мы сейчас». Сразу следом знаменитость выложила ретро-кадр, которому уже 20 лет: на нём Меладзе ещё темноволосый, а его избранница молода и светится от счастья.
Фолловеры пришли в восторг от сравнения и принялись живо комментировать публикацию. Под постом поклонники рассыпались в комплиментах, отмечая, что пара ничуть не изменилась за столько лет, а будто бы даже стала красивее. Некоторые сравнили супругов с выдержанным дорогим напитком, который со временем становится только лучше. Другие же нашли временные несостыковки. Так, комментаторы возмутились, что в 2006 году Меладзе был ещё женат на Ирине Меладзе.
«Это за шесть лет до того как он развёлся? Вы тут уже много лет любовница женатого мужчины», — написала одна из подписчиц.
Ранее сообщалось, что доходы братьев Константина и Валерия Меладзе, которые они продолжают получать в России, предложили заблокировать и направить на нужды СВО. По словам автора инициативы, поддержка проукраинских лозунгов и сотрудничество с организациями, финансирующими ВСУ, говорят сами за себя.
